Interbairros de Aquidauana começa com mais de 600 atletas inscritos e jogos no Noroeste

A 18ª edição da Taça Mario Pinto de Souza “Interbairros de Futebol 2018” já começa a movimentar os bairros da cidade de Aquidauana, integrando atletas, moradores, crianças, admiradores e pessoas em busca de lazer e entretenimento.

A competição iniciou no último sábado, 26, no Estádio Municipal Mario Pinto de Souza, com uma solenidade de abertura marcada pela presença do público, de atletas, autoridades e dos familiares do saudoso Mario Pinto de Souza, os filhos Eduardo, Murilo e Tais.

Na solenidade de abertura a Banda Marcial da Escola Municipal Erso Gomes se apresentou. Estiveram participando da solenidade o secretário de Governo, Wezer Lucarelli, que no ato representou o prefeito Odilon Ribeiro, o vereador Cláudio dos Reis Alviço, o diretor-presidente da FEMA, Plínio Valejo de Góes, o presidente da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), Antônio Pinto, Josiane Martins Torres e a Miss Beleza Indígena da Aldeia Buritizinho.

A 18ª edição da Taça Mario Pinto de Souza Interbairros de Futebol 2018, uma competição promovida pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA), com apoio da Fundesporte – MS e da Liga Esportiva Aquidauanense – LEA.

Para o diretor da FEMA, Plínio de Goes o “campeonato Interbairros vem para demonstrar a força do esporte amador na cidade, reunindo famílias e amigos nos finais de semana para torcer pelas equipes, de forma sadia e respeitosa”.

Esta edição da Taça Mario Pinto de Souza conta com a participação de 28 equipes de diversos bairros, que totalizam cerca de 616 atletas e mais a comissão técnica de cada equipe. Os jogos durante toda a competição, que deve terminar no mês de agosto, acontecerão nos campos do DEC, do Dourado, Braquiarão, Nova Aquidauana e no Estádio Municipal.

O jogo de apresentação do campeonato terminou em 04 x 02 entre as equipes da Vila Trindade “A” (campeão do ano passado) e Arara Azul/Jardim Aeroporto/Morrinho/Zé Portuguesa “A”. No domingo, outros 02 jogos completaram a primeira rodada: São Francisco 02 x 02 Vila Paraiso e Nova Aquidauana "A" 15 x 00 Bairro Alto.

‘‘Buscamos mostrar a força e a grandeza do futebol varzeano de Aquidauana, teremos grandes festas nos bairros,’’ completa Henrique Botelho, que junto com a equipe da FEMA atuam dando suporte na organização do campeonato.