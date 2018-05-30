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Jiu-Jitsu

Prefeito de Costa Rica chama atletas de MS para seletiva do Campeonato Mundial

As disputas ocorrem entre os dias 9 e 10 de junho, no ginásio da cidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/05/2018 às 09:33

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O prefeito do município de Costa Rica/MS, Waldeli dos Santos Rosa, convoca todos os atletas de Jiu-jitsu e amantes do esporte para a Seletiva para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo. As disputas ocorrem entre os dias 9 e 10 de junho no Ginásio de Esportes Luiz Carlos Yamashita de Souza, em Costa Rica. O evento é uma realização da Federação de Jiu-Jitsu Esportivo de Mato Grosso do Sul (FJJE-MS), com organização de Nilson Pulgatti e apoio da Prefeitura Municipal de Costa Rica.

“A gente vem trabalhando duramente para se tornar a Capital do ecoturismo e do esporte de aventura do Centro-Oeste. Além disso, é muito importante trazer eventos de grande porte como foi o Pantanal Fight, que ocorreu em março e, agora, a Seletiva para o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo, pois queremos movimentar a economia, nosso comércio, gerar renda para o município e, principalmente, divulgar o turismo costarriquense, com nossas imensas belezas naturais”, afirmou o prefeito Waldeli Rosa, de Costa Rica.

Na seletiva, os três primeiros colocados de suas respectivas categorias garantirão vaga para o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), que acontecerá de 5 a 8 de julho em São Paulo/SP.

No sábado (09), as disputas vão começar a partir das 18 horas, com todas as faixas da categoria Absoluto. Já no domingo (10), a seletiva começa às 8 horas, com todas as categorias de peso, faixa e idade.

Premiação

A equipe que ficar em primeiro lugar vai receber R$ 1 mil, a segunda colocada fatura R$ 700,00 e a terceira que ficar na terceira colocação levará R$ 500,00. As cinco primeiras equipes na classificação geral vão receber troféus. A organização também premiará com medalhas três primeiros colocados por categoria.

Para recebimento da premiação em dinheiro, tanto por equipe como absoluto, as equipes devem estar devidamente agremiadas.

No individual, a premiação será da seguinte forma para os campeões do Absoluto:

• Faixa-preta: R$ 1 mil;
• Faixa-marrom: R$ 800,00;
• Faixa-roxa: R$ 500,00;
• Faixa-azul: R$ 300,00;
• Faixa-branca: R$ 200,00;
• Faixa colorida feminino (azul e roxa): R$ 200,00.

Inscrições

As inscrições custam R$ 60,00 por categoria. Para o Absoluto, o valor da inscrição é R$ 20,00, sendo obrigatório o atleta lutar em sua categoria de peso.

Para agremiação, o valor é de R$ 100,00. No que se refere à filiação para atletas de Mato Grosso do Sul, o valor cobrado será de R$ 50,00.

As inscrições deverão ser pelo e-mail fjjems@hotmail.com. Apenas participarão atletas que fizerem sua inscrição até o dia 7 de junho.

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