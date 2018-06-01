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Copa 2018

Franceses querem Zinedine Zidane no comando da seleção

Segundo pesquisa, 91% dos franceses disseram que Zidane seria um bom técnico

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/06/2018 às 10:17

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Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela agência de notícias "RMC Sport", aponta que 52% dos franceses querem que o próximo emprego de Zinedine Zidane, que ontem anunciou sua saída do Real Madrid, seja como técnico da seleção da França.

Já 32% dos entrevistados gostariam de ver 'Zizou' treinando uma equipe francesa (Olympique de Marselha lidera a preferência) e 16% um clube estrangeiro, afirmou o Instituto Harris Interactive, responsável pela pesquisa.

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O antigo camisa 10 dos "Bleus" está de bola cheia com seus compatriotas, já que 91% dos franceses disseram que Zidane seria um bom técnico, e 51% dos entrevistados afirmaram que ele seria "muito bom".

Nesta pesquisa, as pessoas consultadas não foram pedidas que Zidane fosse comparado a Didier Deschamps, atual treinador da seleção local, que ontem afirmou que seu antigo companheiro " seguramente algum dia será técnico (da França)", algo que lhe parece "lógico".

O contrato de Deschamps na seleção francesa expira em 2020, mas a imprensa local considerou hoje que a situação de Zidane implicará em uma maior pressão sobre seu cargo, dependendo dos resultados na Copa do Mundo da Rússia, que começará este mês.

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