CBF divulga foto oficial da seleção brasileira na Copa da Rússia

Esportes
Na foto oficial, a equipe técnica, comandada pelo treinador Tite (Adenor Bachi), usa camiseta branca
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou hoje (8) a foto oficial da seleção brasileira, juntamente com a equipe técnica, para a copa do Mundo Rússia 2018.
Na foto oficial, a equipe técnica, comandada pelo treinador Tite (Adenor Bachi), usa camiseta branca.
Em pé: Marquinhos, Filipe Luis, Danilo, Marcelo, Ederson, Alisson, Cássio, Renato Augusto, Casemiro, Paulinho, Fernandinho e Geromel.
No meio: Ricardo Rosa (preparador físico), Fábio Mahseredjian (preparador físico), Rodrigo Lasmar (médico), Taffarel (treinador de goleiros), Edu Gaspar (coordenador de Seleções), Tite (técnico), Cléber Xavier (auxiliar técnico), Sylvinho (auxiliar técnico), Fernando Lázaro (analista de desempenho) e Matheus Bachi (auxiliar técnico e tecnológico).
Sentados: Roberto Firmino, Taison, Philippe Coutinho, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Miranda, Neymar, Fágner, Fred, Willian e Douglas Costa.
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