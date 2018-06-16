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Copa 2018

Aquidauanenses mantém otimismo com estréia da Seleção Brasileira na Copa e torcem pelo hexa

Equipe de reportagem do jornal 'O Pantaneiro' conversou com a população da cidade na manhã deste sábado (16), véspera da primeira partida da Seleção Canarinho na Copa do Mundo 2018

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/06/2018 às 10:19

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Começa amanhã (17), às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), a busca da Seleção Brasileira pelo hexa da Copa do Mundo 2018, que acontece na Rússia. A partida é contra a equipe que representa a Suiça e, desde já, promete grandes emoções para o torcedor nacional.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" foi às ruas da cidade na manhã deste sábado (16) para conversar com aquidauanenses que já estão se preparando para este grande evento esportivo. 

O vendedor Lucas Martins Queiroz, de 28 anos, demonstra um certo receio após o desempenho do Brasil nas últimas edições da competição. "Eu já estou ansioso para o jogo do Brasil de amanhã. Vamos ver mesmo se a Seleção vai ou não pra frente. Amanhã começa a Copa do Mundo pra nós. Lá de casa, vamos todos nos reunir na casa de uma tia para poder assistir o jogo", disse.

A caixa de supermercado Josy Pereira Pedroso, de 36 anos, não é grande entusiasta de futebol, mas demonstrou otimismo com a conquista do campeonato. "Eu gosto de assistir jogo do Brasil só na Copa do Mundo mesmo, ou quando tem final de alguma competição, porque aí é tudo clima de festa. Vamos torcer para que a Seleção Brasileira ganhe", explicou.

O ambulante José Vilalba, de 58 anos, encomendou um grande estoque da camisas da equipe brasileira, pois está animado com o time comandado por Tite. "A venda está boa. Agora, quero que o Brasil ganhe, porque comprei muita camisa. Torço para que a Seleção seja campeã e eu consiga vender todo o estoque", disse, empolgado.

Agora, seguimos na torcida. #MostraTuaForçaBrasil.

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