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Brasil escalado para duelo com a Costa Rica; Thiago Silva é o capitão

Técnico da Seleção Tite anuncia equipe que será titular no jogo contra a Costa Rica, válido pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo

Renan Nucci

Publicado em 21/06/2018 às 13:55

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O técnico da Seleção Brasileira, Tite, adiantou que o Brasil vai a campo contra a Costa Rica com o mesmo time que começou a partida de estreia na Copa do Mundo, contra a Suíça: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus. A confirmação foi dada na coletiva de imprensa do comandante brasileiro antes do treino da tarde desta quinta-feira (21), na Arena Zenit, em São Petersburgo, palco da partida desta válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo Rússia 2018, nesta sexta-feira (22).

– É a mesma equipe que iniciou o jogo contra a Suíça. Como disse o Thiago (Silva), todos os jogos temos que ter uma boa atuação e vencer. Este jogo também. Ajustes! Ser efetivo. Transforma as oportunidades em gol, e ela te dá essa condição. Continua proporcionando muito poucas oportunidades ao adversário. Eu também estava na expectativa do primeiro jogo. Hoje já tem foco maior, abstração maior. Alguns ajustes vamos continuar fazendo de posicionamento – avaliou Tite sobre o trabalho de preparação para o próximo jogo.

Na partida contra a Costa Rica, o zagueiro Thiago Silva foi o escolhido da vez para ostentar a braçadeira de capitão. O jogador reforçou que, independente ou não de ser o capitão, vai sempre dar o seu melhor, e que o grupo possui várias lideranças. 

– Fico bastante tranquilo. É dar o máximo para a seleção brasileira, independentemente de estar com a braçadeira ou não. A gente consegue dividir essa responsabilidade dentro de campo. Temos características diferentes, mas estamos muito bem servidos.

O técnico Tite elogiou a maturidade do zagueiro e a forma como buscou recuperar o seu espaço na Seleção após o último Mundial:

– Se pegássemos todo mundo que foi criticado na última Copa do Mundo, teríamos terra arrasada. E a vida, o futebol não são assim. Coloquei coerentemente que havia uma série de atletas com maturidade suficiente para continuar esse rodízio. Thiago é um deles. Quando ele buscou titularidade, não foi por nível baixo. Os três estavam jogando muito. Tem maturidade suficiente para saber da necessidade de resultado, mas antes a necessidade de desempenho.

A Seleção Brasileira encara a Costa Rica nesta sexta-feira (22) às 9h (horário de Brasília) na Arena Zenit, em São Petersburgo. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Brasil soma um ponto com o empate em 1 a 1 na estreia contra a Rússia. Já a Costa Rica perdeu por 1 a 0 para a Sérvia. 

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