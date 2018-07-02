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Esportes

Atleta de Aquidauana representa MS no Campeonato Brasileiro de Vôlei Sub-18

As representantes sul-mato-grossenses estreiam amanhã, às 19h30, contra o Paraná

Renan Nucci

Publicado em 02/07/2018 às 14:09

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A atleta aquidauana Karolina Tiemi Tetsuya Santos foi convocada para representar a seleção de Mato Grosso do Sul que disputa o Campeonato Brasileiro de Voleibol Sub-18 feminino - Primeira Divisão, que acontece de amanhã até o próximo dia 7, no Centro de Esportes e Lazer Max Rosenmann, em São José dos Pinhais (PR), com transmissão da FPVTV, pelo canal oficial do YouTube.

Na competição, a seleção do Mato Grosso do Sul será comandada por Samir Ismail Dalleh, que integra a comissão técnica do Circulo Militar do Estado. A convocação das 12 atletas saiu através de observação em campeonatos, por parte do do técnico e da comissão técnica. Essas jogadoras realizaram os treinamentos no dia 28 a 30. 

No grupo A estão as equipes do Paraná, Mato Grosso, Pará e Mato Grosso do Sul. Já no Grupo B se enfrentam as seleções do Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pernambuco e Sergipe. As representantes sul-mato-grossenses estreiam amanhã, às 19h30, contra o Paraná.

 

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