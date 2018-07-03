Seleção brasileira perdeu para a Bélgica apenas 1 vez

As duas seleções se enfrentaram em apenas uma partida oficial, e logo em um Mundial. Na campanha do pentacampeonato, em 2002, o Brasil teve um duro jogo contra os 'Diabos Vermelhos' nas oitavas de final e venceu por 2 a 0, com um gol de Rivaldo e um de Romário.

Classificada para as quartas de final da Copa do Mundo pela sétima vez consecutiva, a seleção brasileira terá pela frente na próxima sexta-feira a Bélgica, pela qual foi derrotada apenas uma vez em toda a história e foi derrotada nos outros três confrontos.

Os outros três jogos entre elas foram amistosos. O primeiro duelo aconteceu em 1963, em Bruxelas, e a Bélgica goleou por 5 a 1, com três gols de Jacques Stockman. Quarentinha fez o de honra da então bicampeã do mundo.

O troco veio dois anos depois, no Maracanã, onde a equipe anfitriã levou a melhor por 5 a 0, com um show de Pelé, que também marcou três vezes. Flávio Minuano e Rinaldo completaram o placar.

A terceira partida foi realizada em outubro de 1988 na Antuérpia, onde o Brasil contou com dois gols de Geovani, ídolo do Vasco, para abrir 2 a 0. Leo Clijsters descontou para os belgas e sacramentou o placar final, de 2 a 1.

A Bélgica está entre as oito melhores do mundo pela terceira vez na história, a segunda seguida. Disputou a semifinal em 1986, quando foi eliminada pela Argentina, com uma derrota por 2 a 0, e depois viria a ficar com o quarto lugar ao perder para a França. Mais tarde, 28 anos depois, avançou até as quartas, parou também na 'Albiceleste'.