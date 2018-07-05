Academia de Aquidauana conquista medalhas ouro em etapa do Estadual

Esportes
Atletas da Top Fight representam a equipe Moura, de Campo Grande
Atletas da academia Top Fight, de Aquidauana, que representam a Equipe Judô Moura, conquistaram três medalhas de outro na etapa do Campeonato Estadual de Judô realizada neste final de semana, no ginásio do Rádio Clube, em Campo Grande. A competição contou com a presenção de 350 judocas de diversas cidades.
Na categoria veterano até 81 quilos, o sensei Heleno Filho conquistou uma das medalhas. O sensei Osvaldo Júnior foi o primeiro lugar na categoria acima de 100 quilos, e a judoca Helena Araki, de Anastácio, venceu na categoria Sub-11.
"Agradecemos a Deus por mais essa conquista, aos pais pela confiança em nosso trabalho com o judô na cidade de Aquidauana e ao jornal O Pantaneiro pela ajuda na divulgação. Estamos nos preparando paras as próximas competições que já estão chegando", disse Osvaldo Júnior.
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