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Tristeza

Antes eufóricos, torcedores lamentam derrota da seleção brasileira em Aquidauana

Seleção perdeu de 2 a 1 para a Bélgica e está fora da Copa do Mundo

Renan Nucci

Publicado em 06/07/2018 às 16:03

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A seleção brasileira foi derrotada pela Bélgica por 2 a 1 na tarde desta sexta-feira, e não avançou à semifinal da Copa do Mundo da Rússia. Como era de se esperar, o resultado em nada agradou os torcedores que se reuniram para incentivar os jogadores brasileiros.

No Aki Pub, onde havia muitas pessoas acompanhando a partida, Igor Rabelo, de 22 anos, lamentouu. "Infelzimente não passamos, mas eu já temia por isso. O Brasil não estava no melhor momento. Agora as aulas já voltam e o comércio volta a funcionar normalmente também", disse o estudante.

O vendedor Bruno Valnir, 36, também estava desapontado. "Vim de fora para assistir o jogo com minha família aqui, pois tinha certeza que o Brasil avançaria para a semi. O jeito agora é voltar pra casa", disse. Na próxima rodada, os belgas encaram os franceses de olha na inédita final.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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