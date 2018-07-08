Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:13

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Russos lamentam derrota, mas se dizem orgulhosos da campanha na Copa

O clima ameno ficou para trás quando a prorrogação aqueceu o jogo, e a decisão foi para os pênaltis

Renan Nucci

Publicado em 08/07/2018 às 11:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os russos se concentraram hoje (7) no Boteco Belmonte do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, como em um almoço de família para acompanhar o confronto com a Croácia. Entre caipirinhas e petiscos, os torcedores conversavam, tomavam conta dos filhos pequenos e mexiam nos celulares com tranquilidade. O clima ameno ficou para trás quando a prorrogação aqueceu o jogo, e a decisão foi para os pênaltis.

A Rússia perdeu e deixou a competição, mas o sentimento de frustração pela derrota logo foi substituído pelo de orgulho com o desempenho da seleção anfitriã da Copa do Mundo de 2018.

A historiadora Helena Serebrykva, de 28 anos, mora no Brasil há cinco e acredita que a Rússia provou que tinha condições de continuar na competição, apesar de ter sido eliminada. Para a russa, o saldo da Copa para o país é positivo.

"A Copa abriu a Rússia para o mundo e fez as pessoas conhecerem muito mais o país. Os brasileiros hoje sabem muitas coisas sobre a Rússia que eles não sabiam antes", disse ela, que avalia que o último jogo foi bem jogado pelos russos. "A Rússia foi muito bem e defendeu até o último minuto. Foi legal".

Apesar de o esporte preferido dos russos ser o hóquei, a historiadora acredita que o futebol é outra paixão que cresce no país. "Não somos conhecidos como um país de futebol, mas também amamos esse esporte".

Nervosismo

Se os 90 minutos de jogo contra a Croácia fizeram os russos levantarem das cadeiras poucas vezes, os minutos finais da prorrogação foram acompanhados com tensão depois que a Rússia conseguiu novamente empatar o jogo e levar a decisão para os pênaltis.

Para os russos, era mais um teste de resistência: a disputa contra a Croácia era a segunda seguida definida nos pênaltis, e a ansiedade se espalhou pelo bar na orla carioca.

A guia de turismo Tatiana Elfimova, de 68 anos, está no Brasil há 25 e conta que não esperava que a Rússia fosse chegar tão longe na competição. Ela disse estar orgulhosa de seu país, porque os jogadores não se entregarem em nenhum momento do campeonato.

"Mesmo perdendo, eles são heróis. Nós sofremos e queríamos que eles ganhassem, mas fazer o que? Jogo é jogo", disse ela, que acredita que a vitória de goleada na estreia da Copa, contra a Arábia Saudita, valeu o mundial. "Dane-se o resto. Ganhar o primeiro jogo de 5 a 0 já valeu tudo".

A brasileira Isabel Guidão, de 42 anos, levou o marido para torcer no Belmonte. Professora de russo e apaixonada pela literatura do país, ela conta que, com a eliminação do Brasil, estava torcendo para que os donos da casa fossem o mais longe possível.

"Agora a Copa acabou, fiquei triste. Quando o Brasil perdeu ontem, eu ainda tinha o entusiasmo de torcer pela Rússia", disse. "Acho linda a história e principalmente a literatura da Rússia. Dostoiévski, Tolstói. Foi isso que me encantou".

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo