Confira os semifinalistas do Jems e do Jojums na modalidade Basquetebol

Esportes
As semifinais das modalidades de Basquetebol e Handebol serão disputadas na Copa dos Campeões que acontece no município de Rio Brilhante
Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e os Jogos da Juventude (Jojums) de basquetebol classificaram 16 municípios para as semifinais. São oito do Jems, na faixa etária de 12 a 14 anos, e oito do Jojums, dos 15 a 17 anos, masculino e feminino.
Os classificados no Jems masculino são os municípios de Costa Rica, Maracaju, Ponta Porã e Rio Brilhante; já no feminino aparecem Costa Rica, Dourados, Paranaíba e Três Lagoas.
No Jojums masculino, Água Clara, Caarapó, Campo Grande e Ponta Porã disputam as vagas para a final enquanto no feminino as atletas de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas também buscam uma colocação.
Torneio
As semifinais das modalidades de Basquetebol e Handebol serão disputadas na Copa dos Campeões que acontece no município de Rio Brilhante, no período de 31 de agosto a 2 de setembro.
Esportes
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