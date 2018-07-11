Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:14

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Confira os semifinalistas do Jems e do Jojums na modalidade Basquetebol

As semifinais das modalidades de Basquetebol e Handebol serão disputadas na Copa dos Campeões que acontece no município de Rio Brilhante

Renan Nucci

Publicado em 11/07/2018 às 17:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e os Jogos da Juventude (Jojums) de basquetebol classificaram 16 municípios para as semifinais. São oito do Jems, na faixa etária de 12 a 14 anos, e oito do Jojums, dos 15 a 17 anos, masculino e feminino.

Os classificados no Jems masculino são os municípios de Costa Rica, Maracaju, Ponta Porã e Rio Brilhante; já no feminino aparecem Costa Rica, Dourados, Paranaíba e Três Lagoas.

No Jojums masculino, Água Clara, Caarapó, Campo Grande e Ponta Porã disputam as vagas para a final enquanto no feminino as atletas de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas também buscam uma colocação.

Torneio

As semifinais das modalidades de Basquetebol e Handebol serão disputadas na Copa dos Campeões que acontece no município de Rio Brilhante, no período de 31 de agosto a 2 de setembro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo