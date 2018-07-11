Confira os semifinalistas do Jems e do Jojums na modalidade Basquetebol

Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e os Jogos da Juventude (Jojums) de basquetebol classificaram 16 municípios para as semifinais. São oito do Jems, na faixa etária de 12 a 14 anos, e oito do Jojums, dos 15 a 17 anos, masculino e feminino.

Os classificados no Jems masculino são os municípios de Costa Rica, Maracaju, Ponta Porã e Rio Brilhante; já no feminino aparecem Costa Rica, Dourados, Paranaíba e Três Lagoas.

No Jojums masculino, Água Clara, Caarapó, Campo Grande e Ponta Porã disputam as vagas para a final enquanto no feminino as atletas de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas também buscam uma colocação.

Torneio

As semifinais das modalidades de Basquetebol e Handebol serão disputadas na Copa dos Campeões que acontece no município de Rio Brilhante, no período de 31 de agosto a 2 de setembro.