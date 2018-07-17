Rodada da 4ª Copa Funec de Futsal teve 18 gols em cinco jogos em Corumbá

A rodada desta segunda-feira, 16 de julho, da 4ª Copa Funec de Futsal teve 18 gols em cinco jogos. Todas as partidas foram pela categoria Mirim. Os placares foram os seguintes: Maria Leite 5 x 0 Projeto Bom de Nota Bom de Bola; Izabel Correa 3 x 2 Brandão JR; Funec 4 x 0 Dom Bosco; São Miguel 1 x 1 Projeto Vencer CEAC “A” e Camala 0 x 2 Santa Teresa “B”.

A competição terá novos jogos na quarta-feira, dia 18, no ginásio poliesportivo da rua Porto Carrero, a partir das 19 horas. As partidas, todas pela categoria Infantil, serão: Carlos Castro Brasil “A” x e João Baptista/Roman JR; Projeto Social B13 x Carlos Castro Brasil “B”; Dom Bosco x Tenir “B”; Maria Leite x Projeto Vencer CEAC e Macena de Brito x Pura Art Futsal.

A Copa Funec

Promovida pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), 4ª Copa Funec de Futsal 2018 teve início em 09 de julho. Neste ano são 124 equipes envolvidas na competição, com aproximadamente 1.280 atletas.

A Copa Funec é disputada nas categorias Fraldão, Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, infantil, Infanto, Principal Masculino e Principal Feminino. Os jogos, que vão até setembro, são realizados no ginásio poliesportivo da rua Porto Carrero, as segundas, quartas, quintas, sextas, sábado e domingo.

A 4ª Copa Funec de Futsal 2018 é uma realização da Prefeitura, por meio da Funec com organização da Associação dos Oficiais de Arbitragem de Corumbá.