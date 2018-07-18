Escola de canoagem faz campeonato interno com atletas de Aquidauana

Aquidauana
Competição foi realizada no Parque da Lagoa comprida
Os alunos que participam das aulas de canoagem no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, participaram de um campeonato interno realizado pelos instrutores neste final de semana, com apoio da Prefeitura Municipal. O objetivo foi o de promover maior interação entre os atletas e também avaliar a evolução técnica de cada um, já que a escolinha, além da função social, visa formar competidores.
Confira abaixo as classificações
Masculino
Até 14 anos
1 - Afonso Miranda 05/07/2006
2 - Gabriel Figueiredo 01/02/2005
3 - Mateus Miranda 13/11/2003
Até 18 anos
1 - Moacir Pereira da Silva 02/07/2003
2 - Riw Pereira
3 - Pedro Lucas Lander 19/07/2002
Acima de 18 anos
1 - Mateus Miranda 13/11/2003
2 - Afonso Miranda 05/07/2006
3 - Moacir Pereira da Silva 02/07/2003
Feminino
1 - Gisely da Silva Feitosa Franco
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