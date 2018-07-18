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Aquidauana

Escola de canoagem faz campeonato interno com atletas de Aquidauana

Competição foi realizada no Parque da Lagoa comprida

Renan Nucci

Publicado em 18/07/2018 às 13:46

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Os alunos que participam das aulas de canoagem no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, participaram de um campeonato interno realizado pelos instrutores neste final de semana, com apoio da Prefeitura Municipal. O objetivo foi o de promover maior interação entre os atletas e também avaliar a evolução técnica de cada um, já que a escolinha, além da função social, visa formar competidores.

Confira abaixo as classificações

Masculino

Até 14 anos
1 - Afonso Miranda 05/07/2006
2 - Gabriel Figueiredo 01/02/2005
3 - Mateus Miranda 13/11/2003

Até 18 anos
1 - Moacir Pereira da Silva 02/07/2003
2 - Riw Pereira 
3 - Pedro Lucas Lander 19/07/2002

Acima de 18 anos
1 - Mateus Miranda 13/11/2003
2 - Afonso Miranda 05/07/2006
3 - Moacir Pereira da Silva 02/07/2003

Feminino
1 - Gisely da Silva Feitosa Franco
 

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