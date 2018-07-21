Uepla estará no Campeonato Estadual de Canoagem domingo, em Aquidauana

Esportes
O parquinho inflável da Uepla estará no evento a partir das 8h30
Neste fim de semana a Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) estará em Aquidauana e Costa Rica levando o Dia do Lazer.
Considerada a capital estadual dos esportes de aventura, a cidade de Costa Rica receberá nos dias 21 e 22 de julho a maior prova de Trail Run (corrida de trilha) das Américas e o Brasil Ride 24 horas MTB (Montain Bike). A largada acontece no Centro de Eventos Ramez Tebet. A Uepla permanece no evento das 8h às 18h.
No domingo acontece o Campeonato Estadual de Canoagem, em Aquidauana, a prova será realizada no Pesqueiro do Barbosa, na Estrada Parque de Piraputanga. O parquinho inflável da Uepla estará no evento a partir das 8h30.
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