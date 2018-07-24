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Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul 2018 começam nesta sexta-feira

Entre as modalidades estão o atletismo, basquete 3×3, bocha, futebol de sete, judô, natação e tênis de mesa

Renan Nucci

Publicado em 24/07/2018 às 14:52

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De 27 a 29 de julho acontecerá em Campo Grande a VII edição das Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul 2018 (Paraesc-MS). Alunos-atletas de (12 a 17 anos) com deficiência física, visual e intelectual da rede oficial de ensino participarão da seletiva, que irá formar a delegação representante do Estado nas Paralímpiadas Escolares Etapa Nacional 2018. Entre as modalidades estão o atletismo, basquete 3×3, bocha, futebol de sete, judô, natação e tênis de mesa.

O evento acontecerá em dois locais: Eco Hotel do Lago (Rua Bom Retiro, 1.098 Jardim das Manções) e Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha (Rua Januário Barbosa s/n° Vila Nasser).

Foram 145 paratletas inscritos dos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, total de 58 escolas, sendo 28 municipais, 25 estaduais e cinco particulares. As modalidades em disputa nesta seletiva são atletismo, bocha e tênis de mesa com 108 competidores, os 37 paratletas do basquete 3×3, natação, judô e futebol de sete já estão pré-classificados para próxima etapa.

As Paralímpiadas Escolares Etapa Nacional acontecem de 19 a 24 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico (CTP) em São Paulo. Em 2017, a delegação de Mato Grosso do Sul ficou em 4º lugar do ranking geral da competição com 292 pontos, conquistando 70 medalhas, 34 ouros, 26 pratas e 10 bronzes.

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