Atletas de MS conquistam ouro no atletismo e judô no Pan Universitário Fisu America Games em SP

Mais três atletas de Mato Grosso do Sul conquistaram o primeiro lugar no Fisu America Games em São Paulo, o Pan-americano Universitário reuniu mais de 1,5 mil atletas e paratletas de 30 países.

O Estado vem acumulando títulos na competição, nessa terça-feira (24.7) o judoca sul-mato-grossense Yuri Araújo Marques Lourenço, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), conquistou a medalha de ouro ao vencer o argentino Juan Ignacio Leranoz, que ficou com a prata, na categoria até 60 kg. O bronze foi para o mexicano Sergio Peralta Reis.

A segunda medalha de ouro para o judô do Mato Grosso do Sul foi de Ana Paula Morais, também da UCDB, que venceu na decisão a chilena Cindy Cortez Astudillo. A atleta luta na categoria até 57 kg.

No atletismo quem se destacou foi a paratleta sul-mato-grossense, Bethania Ferreira Gomes, da Unigran de Dourados, que conquistou três medalhas de ouro, no lançamento de disco, peso e dardo.

Entre as modalidades disputadas no Pan-americano Universitário estão atletismo, basquetebol, taekwondo, futebol, futsal, voleibol, judô, natação, tênis e tênis de mesa. A disputa universitária também inclui as modalidades paradesportivas do tênis de mesa, atletismo e natação.judoca sul-mato-grossense Yuri Araújo Marques Lourenço, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), conquistou a medalha de ouro ao vencer o argentino Juan Ignacio Leranoz, que ficou com a prata, na categoria até 60 kg.

No total já são seis medalhas de ouro para o Estado, três no judô e três no atletismo paralímpico. No ranking geral, o Brasil segue com a primeira posição com 263 medalhas, seguido do México com 33 e EUA com 24 medalhas. As competições vão até o dia 29 de julho.