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Neste fim de semana, Uepla estará nos municípios de Maracaju e Bonito

Acompanhe a agenda da Uepla com as datas, horários e locais

Renan Nucci

Publicado em 27/07/2018 às 17:06

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A Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), levará o Lazer nas Cidades para os municípios de Maracaju e Bonito. Acompanhe a agenda da Uepla com as datas, horários e locais.

Maracaju

Nesta sexta-feira (27.7) o parque inflável da Uepla estará na quadra de esportes no distrito de Vista Alegre – localizado na rua Azarina Pereira Alves, s/nº – e amanhã (28.7) na Cepe Simão Rocha – que fica na rua Vacaria, s/nº, próximo ao posto de saúde Nestor Muzzi, das 13h às 17h.

Bonito 

Já na 19ª edição do Festival de Inverno, os brinquedos estarão animando a garotada de sexta-feira até domingo (27 a 29.7). O parque inflável está montado no Centro de Múltiplo Uso, na rua 24 de Fevereiro, s/nº Centro, das 8h às 17h. Aproveite também e confira a programação do FIB.

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