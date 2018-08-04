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Esportes

Campeonato Estadual de Vôlei de Praia acontece neste fim de semana

As duplas inscritas disputam 93 jogos, nos três dias de competição

Renan Nucci

Publicado em 04/08/2018 às 08:12

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A 5ª Etapa do XXVIII Circuito Estadual de Vôlei de Praia acontece neste fim de semana na praça de esportes Belmar Fidalgo, em Campo Grande, contando com a participação de 53 duplas, sendo 23 nas categorias de base e 30 na categoria adulta.

As duplas inscritas disputam 93 jogos, nos três dias de competição e representam os municípios de Campo Grande, Bela Vista, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Três Lagoas, Aquidauana, Camapuã, Antônio João, Fátima do Sul, Corumbá, Miranda – todos de MS – além da participação das cidades de Araçatuba e Bilac – ambas do estado de São Paulo -, Recife – capital de Pernambuco – e Paranavaí – do Paraná.

As disputas iniciaram nesta sexta feira (3.8) com os jogos das categorias de base. No sábado (4.8) acontecem os jogos classificatórios da categoria adulta e as quartas de finais. As semifinais e finais acontecem no domingo (5.8), com previsão de encerramento no período da tarde.

A competição irá somar pontos para o ranking estadual e selecionar os melhores atletas da categoria de base para representar Mato Grosso do Sul nas competições nacionais do próximo ano. A realização do evento é da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

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