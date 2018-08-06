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De Aquidauana, treinador de basquete leva jovens a torneio da NBA nos Estados Unidos

Rodrigo Mussini mantém projeto em escola pública na cidade de São Paulo

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2018 às 13:20

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Natural de Aquidauana, o treinador de basquete Rodrigo Mussini está nos Estados Unidos com três atletas que vão participar de um campeonato organizado pela NBA (National Basketball Association). As jovens Kethlen Suzuli de Oliveira Silva, de 13 anos, Julia Fonseca Ribeiro da Silva, de 14 anos, e Evelyn Mendonça Vital, de 14 anos, treinam com ele em projeto social.

Segundo Rodrigo, os treinos acontecem na Escola Recanto Verde Sol, localizada em área carente da grande São Paulo. Mesmo sendo escola pública, a unidade conseguiu formar um time capaz de supreender a todos em recente seletiva da NBA realizada no Brasil, ficando em primeiro lugar. As atletas ganharam destaque e foram escolhidas para integrar a seleção da América do Sul na competição que acontece agora em Orlando, nos EUA.

Nascido em Aquidauana

Rodrigo fala com amor sobre seu passado, principalmente sobre sua cidade natal. "Eu nasci aqui em Aquidauana, cresci aqui, passei por algumas outras cidade, por conta do trabalho do meu pai, mas quando voltei, joguei pela EE Cândido Mariano, fui campeão Estadual. Fui para Corumbá, em seguida para São Paulo, onde fiz minha faculdade, onde procurei me especializar e entender a metodologia de formação de um atleta, para que, hoje, eu consiga seguir fazendo esse projeto acontecer", ressaltou.

Agora, o professor quer levar o projeto "Adote 1 Atleta", criado pelo seu amigo pessoal e também aquidauanense Cláudio dos Reis Alviço, em 2010, para São Paulo. Ao perceber que muitos filhos de detentos acabavam entrando para o mundo da criminalidade, o agente penitenciário Cláudio dos Reis Alviço, apaixonado por basquete, passou a usar o esporte para transformar a vida dessas crianças e adolescentes, através desta ação. 

Atualmente, ele atende diversos bairros de Aquidauana e região, além de não medir esforços para melhorar a vida dos participantes do projeto que, em sua maioria, fazem parte de uma parcela carente da população.

 

 

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