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Jems e Jojums classificam 64 equipes para a Copa dos Campeões no fim deste mês

As competições nas modalidades coletivas do Jems e Jojums terminaram com o handebol

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2018 às 16:15

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Encerraram neste sábado (4.8) as competições dos Jogos Escolares (Jems) e dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) na modalidade handebol, o evento que reuniu mais de 750 desportistas em Paranaíba classificou 16 delegações, oito equipes do Jems, na faixa etária de 12 a 14 anos, e oito do Jojums, dos 15 a 17 anos, masculino e feminino para as finais coletivas de handebol e basquete.

Os classificados no Jems masculino foram os municípios de Campo Grande, Dourados, Paranaíba e Três Lagoas; já no feminino aparecem Campo Grande, Dourados, Maracaju e Paranaíba.

No Jojums masculino, Campo Grande, Dourados, Jardim e Nioaque disputam as vagas para a final enquanto que, no feminino, as atletas de Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, também buscam uma colocação.

As competições nas modalidades coletivas do Jems e Jojums terminaram com o handebol. No total 64 equipes foram classificadas, 16 do futsal, 16 do vôlei, 16 do basquete e 16 do handebol.

Torneio

A próxima etapa será a Copa dos Campeões de futsal e voleibol que acontece no município de Naviraí de 24 a 26 de agosto e a de handebol e voleibol em Rio Brilhante, no período de 31 de agosto a 2 de setembro.

As equipes finalistas irão para a fase regional dos jogos que acontece em Joinville (SC) de 26 a 30 de setembro.

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