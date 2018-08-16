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Circuito FUNEC de Corrida de Rua 2018 vai distribuir R$ 14 mil em prêmios

Serão três etapas disputadas nos dias 28 de outubro, 25 de novembro e 9 de dezembro

Renan Nucci

Publicado em 16/08/2018 às 16:35

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A edição 2018 do Circuito Funec de Corrida de Rua vai distribuir R$ 14,4 mil em prêmios aos ganhadores. A competição, que é organizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), será disputada em três categorias: 10 km, 5 km e 3 quilômetros, todas no masculino e feminino.

Serão três etapas disputadas nos dias 28 de outubro, 25 de novembro e 9 de dezembro. O primeiro colocado de cada etapa marca 60 pontos, o segundo 56, o terceiro 52, o quarto 48, o quinto 46, o sexto 45 e assim segue até o 50º colocado, que marca um ponto na classificação geral.

Será declarado campeão o atleta que somar mais pontos em todo o Circuito. Nos 10 quilômetros, o campeão fatura R$ 1,5 mil, o segundo R$ 1,3 mil e o terceiro colocado R$ 1 mil. Nos 5 quilômetros, os prêmios são R$ 900, R$ 700 e R$ 600 para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Nos 3 quilômetros os valores são de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. A premiação é a mesma para homens e mulheres em todas as categorias. A idade mínima exigida para a participação nos 10 km, de acordo com as normas da CBAt, é de 16 anos, completos até a data de cadastro/inscrição do atleta. Já a idade mínima exigida para participação nos 5 km é de 14 anos. O regulamento completo está no DIOCORUMBÁ dessa quarta-feira, 15 de agosto.

Corrida de Prevenção às Drogas

A primeira etapa do Circuito FUNEC de Corrida de Rua é intitulada Corrida de Prevenção às Drogas e terá o apoio do Conselho Municipal sobre Drogas de Corumbá. A largada acontece às 7h30 na praça Generoso Ponce, mesmo local da chegada. Os vencedores de cada categoria receberão troféus e medalhas.

As inscrições para a Corrida de Prevenção às Drogas estarão abertas a partir do dia 03 de setembro de 2018, até o limite máximo de participantes de 300 atletas ou até o dia 19 de outubro. Todas as inscrições serão feitas pela internet por meio de um link divulgado no site da Funec: www.sites.google.com/view/fundacao-de-esportes-corumba.

Para fazer a inscrição o atleta deverá preencher um formulário próprio. No ato da Inscrição deverá ser recolhida uma Taxa de Inscrição no valor de R$ 30,00. A taxa é composta por R$ 26,00 da inscrição somada com R$ 4,00 da taxa de utilização do site de inscrições. O atleta inscrito recebe um kit composto de número de peito de uso obrigatório e intransferível, camiseta, medalhas de participação e kit contendo água, barra de cereal e frutas.

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