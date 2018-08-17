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MPMS participa de reunião nacional da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios

A reunião é realizada pelo Ministério Público do Paraná e teve início nesta sexta-feira (17/8) estendendo-se até o domingo

Renan Nucci

Publicado em 17/08/2018 às 14:33

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O Procurador de Justiça e Corregedor-Geral Substituto, Antonio Siufi Neto representa o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul na reunião nacional da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios. A reunião é realizada pelo Ministério Público do Paraná e teve início nesta sexta-feira (17/8) estendendo-se até o domingo (19/8).

O objetivo da reunião é conhecer o sistema de controle biométrico de ingresso no estádio do Atlético Paranaense, que pode servir de modelo para outros estádios, garantindo maior segurança nos eventos esportivos. Cabe destacar que, o Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto é representante do MPMS nesta comissão do CNPG.

A reunião teve início com a abertura do evento feito pelo Procurador-Geral de Justiça do MPPR, Ivonei Sfoggia, e pelo coordenador da comissão, Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça do Ministério Público da Paraíba. A programação do evento segue com a apresentação do juiz-auxiliar da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Ricardo Henrique Ferreira Jentzsch, que falará sobre a participação do TJPR na implantação do sistema de controle biométrico de entrada no estádio do Clube Atlético Paranaense.

A Comissão

A Comissão reúne-se regularmente, quatro vezes por ano, e tem por objetivo intervir em questões como a redução da violência nos estádios de futebol e na melhoria de segurança das instalações físicas dos estádios, legitimando e aproximando ainda mais o Ministério Público da sociedade. Desta vez, o encontro é em Curitiba para que os membros possam conhecer o sistema de controle biométrico de ingresso no estádio do Atlético Paranaense.

O clube foi pioneiro no país na adoção de um sistema biométrico de controle de entrada para todos os torcedores, integrado ao sistema de identificação da Secretaria de Estado de Segurança Pública. A integração já possibilitou inclusive a prisão de pessoas com mandados de prisão pendentes que tentaram ingressar no estádio.

À tarde, a partir das 14 horas, os participantes seguirão para o estádio do Atlético-PR para fazer o registro biométrico que lhes garantirá acesso ao jogo de domingo. Das 15h30 às 17h30, está programada uma mesa-redonda com representantes do Ministério dos Esportes e da Confederação Brasileira de Futebol.

No sábado, o período da manhã está reservado para reunião interna dos membros da Comissão. À tarde, a partir das 14 horas, os participantes visitarão o estádio do Coritiba Football Club. A programação terminará com a ida de todos ao estádio do Atlético-PR, na manhã de domingo, quando conhecerão a Arena atleticana e poderão observar a movimentação das torcidas e seu comportamento frente ao sistema biométrico, bem como a forma como se dá a entrada dos torcedores no estádio e eventuais ocorrências.

 

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