Felipe Fraga e Ricardo Zonta foram os grandes nomes da 7ª etapa da Stock Car em Campo Grande

Esportes
Fraga vence corrida 1 após manobra ousada e Zonta que estava em 12º na largada, dispara após pit stop, vencendo a segunda corrida
A adrenalina tomou conta do Autódromo Internacional de Campo Grande neste domingo (19.8), a 7ª etapa da Stock Car temporada 2018 reuniu mais de 13 mil pessoas, reinaugurando as pistas após três anos da última corrida da modalidade na Capital. Nem o calor de 30°C espantou os apaixonados por velocidade que aguardaram as máquinas da Stock Car entrarem em cena. O campeonato celebrou os 119 anos da capital sul-mato-grossense.
Stock Car
Os pilotos Felipe Fraga e Ricardo Zonta foram os grandes vencedores da 7ª etapa da Stock Car temporada 2018.
Com uma ousada ultrapassagem por fora, após a parada obrigatória nos boxes, Felipe Fraga superou Daniel Serra para vencer a prova que abriu a rodada dupla de Campo Grande.
O piloto da Cimed Chevrolet Racing havia ultrapassado Serra antes do pit stop, mas um problema na roda dianteira direita o fez perder toda a vantagem e, com isso, a liderança – episódio que forçou Fraga a arriscar por fora a manobra em cima do atual líder do Campeonato, assumindo a primeira colocação para não perdê-la mais.
Max Wilson levou a melhor em uma longa disputa com Cacá Bueno para completar o pódio, enquanto Thiago Camilo e Cesar Ramos fecharam a relação dos seis primeiros.
Ricardo Zonta levou a Shell V-Power à vitória na segunda corrida da Stock Car, o paranaense, que largou da 12ª colocação, disparou após a parada obrigatória e venceu com autoridade: mais de 30 segundos de vantagem para Cacá Bueno, o segundo.
Átila Abreu completou o pódio, seguido por Nelsinho Piquet, em seu melhor resultado foi o quarto, com Felipe Lapenna na quinta posição e Bia Figueiredo fechando o fim de semana pontuando nas duas corridas pela primeira vez na categoria com a sexta posição.
Atual líder do campeonato, Daniel Serra acabou desclassificado junto a Gabriel Casagrande, Valdeno Brito e Thiago Camilo por terem desrespeitado o procedimento de paradas obrigatórias por parte da Direção de Prova. Mesmo assim, ele segue na liderança do campeonato com 191 pontos, contra 148 de Max, o novo vice-líder, um ponto à frente de Felipe Fraga.
A próxima etapa da temporada 2018 acontece dia 9 de setembro em Cascavel (PR).
Stock Light
Raphael Reis fechou com vitória o fim de semana da Stock Light em Campo Grande, o piloto da Shell Racing liderou de ponta a ponta a prova, abreviada por um incidente nos boxes na janela obrigatória entre os carros de Gabriel Lusquiños e Erik Mayrink que deixou três membros da equipe Motortech Competições feridos e encaminhados para a Santa Casa, para maior acompanhamento.
Gabriel Robe, João Rosate e Marco Cozzi completaram a lista dos seis primeiros da prova. O próximo encontro da Stock Light acontece no dia 19 de setembro no Velo Città, em Mogi Guaçu (SP).
Brasileiro de Marcas
Quem garantiu o 1º lugar no pódio e uma vantagem de 17 pontos do segundo colocado no ranking foi o piloto Vicente Orige da Chevrolet Cruze, que venceu com 11 segundos de vantagem Enrico Bucci da Renault Fluence, o terceiro colocado foi o piloto Guilherme Reischl, enquanto Roberto Hofig restou a quarta posição e Humberto Biesuz fechou o “top 5” da rodada dupla do Marcas em Campo Grande.
A próxima competição está marcada para o dia 9 de setembro em Cascavel.
Confira os resultados extraoficiais:
STOCK CAR
Resultado – Corrida 1:
1 . # 88 Felipe Fraga ( Cimed Chevrolet Racing ), 28 voltas
2 . # 29 Daniel Serra ( Eurofarma RC ), a 1.860
3 . # 65 Max Wilson ( Eurofarma RC ), a 3.404
4 . # 0 Cacá Bueno ( Cimed Chevrolet Racing ), a 6.567
5 . # 30 Cesar Ramos ( Blau Motorsport ), a 8.548
6 . # 21 Thiago Camilo ( Ipiranga Racing ), a 9.687
7 . # 51 Átila Abreu ( Shell V-Power ), a 10.782
8 . # 83 Gabriel Casagrande ( Vogel Motorsport ), a 11.815
9 . # 111 Rubens Barrichello ( Full Time Sports ), a 16.430
10 . # 46 Vitor Genz ( Eisenbahn Racing Team ), a 17.077
11 . # 80 Marcos Gomes ( Cimed Chevrolet Racing Team ), a 17.678
12 . # 10 Ricardo Zonta ( Shell V-Power ), a 21.613
13 . # 4 Julio Campos ( Prati-Donaduzzi Racing ), a 23.828
14 . # 90 Ricardo Maurício ( Full Time Sports ), a 24.845
15 . # 8 Rafael Suzuki ( Bardahl Hot Car ), a 36.890
16 . # 12 Lucas Foresti ( Cimed Chevrolet Racing Team ), a 37.881
17 . # 3 Bia Figueiredo ( Ipiranga Racing ), a 1 volta
18 . # 116 Nestor Girolami ( Bardahl Hot Car ), a 1 volta
19 . # 70 Diego Nunes ( Full Time Bassani ), a 1 volta
20 . # 5 Denis Navarro ( Cavaleiro Sports ), a 1 volta
21 . # 77 Valdeno Brito ( Eisenbahn Racing Team ), a 1 volta
22 . # 33 Nelson Piquet Jr ( Full Time Bassani ), a 8 voltas
23 . # 1 Antonio Pizzonia ( Prati-Donaduzzi Racing ), a 8 voltas
24 . # 44 Bruno Baptista ( Hero Motorsport ), a 9 voltas
25 . # 110 Felipe Lapenna ( Cavaleiro Contuflex ), a 13 voltas
26 . # 28 Galid Osman ( Cavaleiro Sports ), a 14 voltas
27 . # 11 Lucas Di Grassi ( Hero Motorsport ), a 15 voltas
28 . # 18 Allam Khodair ( Blau Motorsport ), a 15 voltas
29 . # 9 Guga Lima ( Vogel Motorsport ), a 15 voltas
Resultado – Corrida 2:
1 . # 10 Ricardo Zonta ( Shell V-Power ), 27 voltas
2 . # 0 Cacá Bueno ( Cimed Chevrolet Racing ), a 30.236
3 . # 51 Átila Abreu ( Shell V-Power ), a 34.708
4 . # 33 Nelson Piquet Jr ( Full Time Bassani ), a 35.833
5 . # 110 Felipe Lapenna ( Cavaleiro Contuflex ), a 36.838
6 . # 3 Bia Figueiredo ( Ipiranga Racing ), a 38.306
7 . # 65 Max Wilson ( Eurofarma RC ), a 38.668
8 . # 111 Rubens Barrichello ( Full Time Sports ), a 41.534
9 . # 18 Allam Khodair ( Blau Motorsport ), a 44.095
10 . # 9 Guga Lima ( Vogel Motorsport ), a 45.252
11 . # 8 Rafael Suzuki ( Bardahl Hot Car ), a 46.877
12 . # 46 Vitor Genz ( Eisenbahn Racing Team ), a 49.599
13 . # 116 Nestor Girolami ( Bardahl Hot Car ), a 59.604
14 . # 28 Galid Osman ( Cavaleiro Sports ), a 1:10.014
15 . # 70 Diego Nunes ( Full Time Bassani ), a 8 voltas
16 . # 1 Antonio Pizzonia ( Prati-Donaduzzi Racing ), a 9 voltas
17 . # 5 Denis Navarro ( Cavaleiro Sports ), a 11 voltas
18 . # 30 Cesar Ramos ( Blau Motorsport ), a 16 voltas
19 . # 90 Ricardo Maurício ( Full Time Sports ), a 18 voltas
20 . # 4 Julio Campos ( Prati-Donaduzzi Racing ), a 21 voltas
21 . # 11 Lucas Di Grassi ( Hero Motorsport ), a 22 voltas
22 . # 12 Lucas Foresti ( Cimed Chevrolet Racing Team ), a 23 voltas
23 . # 44 Bruno Baptista ( Hero Motorsport ), a 25 voltas
24 . # 88 Felipe Fraga ( Cimed Chevrolet Racing ), a 27 voltas
25 . # 80 Marcos Gomes ( Cimed Chevrolet Racing Team ), a 27 voltas
26 . # 83 Gabriel Casagrande ( Vogel Motorsport ), desclassificado
27 . # 77 Valdeno Brito ( Eisenbahn Racing Team ), desclassificado
28 . # 29 Daniel Serra ( Eurofarma RC ), desclassificado
29 . # 21 Thiago Camilo ( Ipiranga Racing ), desclassificado
Os 10 primeiros na tabela do Campeonato:
Daniel Serra – 191 pontos
Max Wilson – 148
Felipe Fraga – 147
Marcos Gomes – 135
Rubens Barrichello – 129
Cacá Bueno – 116
Ricardo Zonta – 95
Julio Campos – 92
Átila Abreu – 92
Lucas di Grassi – 68
Stock Ligth – resultado final da corrida:
1 . # 77 Raphael Reis ( Shell Racing ), 13 voltas
2 . # 26 Raphael Abbate ( L3 Motorsports ), a 1.318
3 . # 85 Enzo Bortoleto ( KTF Sports ), a 2.276
4 . # 35 Gabriel Robe ( Motortech Competições ), a 2.968
5 . # 58 João Rosate ( Carlos Alves Competições ), a 4.394
6 . # 23 Marco Cozzi ( Rsports ), a 5.336
7 . # 43 Pedro Cardoso ( Carlos Alves Competições ), a 6.447
8 . # 11 Gaetano di Mauro ( Shell Racing ), a 6.591
9 . # 99 Edson Coelho ( MRF Racing ), a 7.421
10 . # 36 Pedro Boesel ( RKL Motorsports ), a 9.193
11 . # 27 Renan Guerra ( SG Racing ), a 10.354
12 . # 18 Gustavo Myasava ( MRF Racing ), a 11.379
13 . # 0 Pedro Saderi ( SG Racing ), a 12.937
14 . # 10 Murilo Coletta ( Cimed Racing Júnior ), a 14.014
15 . # 7 Vinicius Margiota ( KTF Sports ), a 15.154
16 . # 17 Pietro Rimbano ( W2 Racing ), a 16.570
17 . # 71 Lucas Daleffe ( MRF Motorsport ), a 17.742
18 . # 46 Tuca Antoniazzi ( Motortech Motorsport ), a 19.772
19 . # 12 Lauro Traldi ( MRF Motorsport ), a 19.860
20 . # 22 Gabriel Lusquiños ( Motortech Competições ), a 20.707
21 . # 9 Marcel Coletta ( Cimed Racing Júnior ), a 4 voltas
22 . # 1 Erik Mayrink ( TMG Light Team ), a 6 voltas
23 . # 66 Gustavo Bandeira ( TMG Light Team ), a 9 voltas
24 . # 74 Odair dos Santos ( Motor Fast Racing ), a 10 voltas
25 . # 86 Gustavo Frigotto ( RKL Motorsports ), a 11 voltas
Classificação do campeonato após três etapas:
Enzo Bortoleto, 156 pontos
Raphael Reis, 131
João Rosate, 120
Gabriel Robe, 116
Pietro Rimbano, 93
Gustavo Frigotto, 80
Pedro Cardoso, 76
Pedro Boesel, 69
Marcel Coletta, 65
Marco Cozzi, 65
Brasileiro de Marcas – Resultado final
1 . # 43 Vicente Orige ( Chevrolet Cruze ), 17 voltas em 28:03.895
2 . # 66 Enrico Bucci ( Renault Fluence ), a 11.848
3 . # 37 Guilherme Reischl ( Chevrolet Cruze ), a 13.689
4 . # 6 Roberto Hofig ( Ford Focus ), a 45.977
5 . # 10 Humberto Biesz ( Chevrolet Cruze ), a 5 voltas
6 . # 99 Cesinha Bonilha ( Ford Focus ), a 8 voltas
Os melhores no Campeonato restando duas etapas
Vicente Orige, 173 pontos
Guilherme Reischl, 156
Enrico Bucci, 90
Roberto Hofig, 82
Cesinha Bonilha, 70
Raphael Campos, 70
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