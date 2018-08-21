Pestalozzi de Aquidauana vai ao pódio na Meia Maratona de Taunay

No domingo, os alunos do Projeto: Corrida hoje, Vitória amanhã, da Escola Especializada "Mundo Feliz" - Associação Pestalozzi de Aquidauana, participaram da Meia Maratona de Taunay 21 Km e 8 Km, com resultados importantes.

Cinco deles subiram ao pódio, sendo dois em primeiro lugar. O professor Hígor Assis Brito de Oliveira é o responsável pelo projeto. A largada foi realizada às 8 horas da manhã e entre os competidores estavam atletas holandeses.

A equipe da Pestalozzi de Aquidauana é formada por dez atletas, todos com alguma deficiência e que disputam corridas de rua no Estado de Mato Grosso do Sul, representando a cidade de Aquidauana.

Na modalidade de 21 Km masculino se consagraram campeões os atletas:

1° Lugar João Paulo (Pestalozzi);

2° Lugar Weisler Goes (Pestalozzi);

3° Lugar José Carlos (Pestalozzi);

4°, 5° foram os Holandeses.



No percurso de 8 Km feminino se consagraram campeãs:

1° Lugar Suzana (Aquidauana);

2° Lugar Ruth dos Santos (Pestalozzi);

3° e 4° Holanda