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Sub-17

Cena goleia Conquista e se classifica para a decisão contra o Seduc

As finais estão marcadas para os dias 15 e 23

Renan Nucci

Publicado em 03/09/2018 às 08:48

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O Cena é o segundo finalista do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17. Jogando na tarde de sábado(01) no Andradão em Nova Andradina, o atual vice-campeão da competição goleou o Conquista por 4 a 0. Risquinho três vezes e Matheus marcaram os gols do Cena.

Como já havia vencido o jogo de ida por 3 a 2 na capital, o Cena chega à sua segunda final consecutiva e vai encarar o Seduc pelo terceiro ano seguido. Em 2016, as equipes se enfrentaram na semifinal. O Seduc nem precisou entrar em campo pelo segundo jogo da volta pois o Operário AC foi punido com a perda de seis pontos pela escalação irregular de Brenno que não cumpriu a suspensão automática.

O Seduc busca o pentacampeonato na categoria. Em 2014 bateu o Novoperário, em 2015 Bela Vista na Copa MS que foi torneio equivalente a categoria, em 2016 o Sete de Setembro e ano passado o Cena. O Cena perdeu dois jogadores por contusão para as finais. Danilo Siqueira com dente quebrado ficará fora por 20 dias e tem remotas chances de entrar em campo no jogo da volta.

Já Vitor Hugo teve fratura de maxilar, passará por procedimento cirúrgico e não tem previsão de retorno. Por ter melhor média de pontos, o Cena joga por dois empates para ficar com o título. As finais estão marcadas para os dias 15 e 23 de setembro com o primeiro jogo em Aquidauana e a finalíssima em Nova Andradina.

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