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Com Aquidauana, MS conquista 9 medalhas no Brasileiro de Canoagem e Paracanoagem

A competição foi a mais importante do calendário nacional do ano de 2018

Renan Nucci

Publicado em 04/09/2018 às 14:34

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A delegação de canoagem de Mato Grosso do Sul participou no último final de semana do Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em Curitiba no Paraná. A equipe composta por 8 atletas conquistou 9 medalhas no campeonato, competindo nas categorias de base, cadete (16 anos), junior (16 a 18), paracanoagem e no feminino da modalidade.

Fernando Rufino, o “Cowboy” foi campeão nas quatro provas que disputou (K1 500m, 200m e canoa 500m e 200m), o paratleta ficou em 6º lugar no Mundial de Paracanoagem em Portugal, e briga por uma vaga nas paralimpíadas, juntamente com o paratleta Patrick Pisoni que também foi medalhista no Brasileiro conquistando 2 medalhas de prata (K1 500m e 200m).

Já o desportista Ubirajara Carlino participou das provas na categoria máster e garantiu o segundo lugar nos (1000m, 500m e 200m).

Segundo o presidente da Federação de Canoagem do MS, Rafael Girotto, que é de Aquidauana, a equipe optou por mesclar a delegação levando a equipe principal de paracanoagem e os atletas novos da categoria de base, pensando no futuro e na renovação do esporte no estado. “Nossos atletas apesar de serem novos nas competições nacionais, conseguiram atingir resultados excelentes, conseguimos duas semifinais e uma final com os iniciantes e na paracanoagem mais uma vez conseguimos um ótimo resultado, a categoria é muito forte aqui no estado, sendo que dois dos nossos paratletas estão entre os melhores do Brasil”, comenta Girotto.

A competição foi a mais importante do calendário nacional do ano de 2018, reunindo 486 atletas de seis estados brasileiros e 44 entidades filiadas à Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).

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