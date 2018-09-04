Sete municípios de MS vão representar o Estado nos Jogos Escolares e da Juventude em SC

A Copa dos Campeões de basquetebol e handebol terminou neste domingo (02) em Rio Brilhante, mais de 400 atletas participaram da final coletiva que classificou 8 equipes representantes do estado na temporada 2018 dos Jogos Escolares e da Juventude.

As equipes Campeãs no JEMS de basquetebol foram: Costa Rica no feminino (E.M Francisco Martins Carrijo) e no masculino a equipe da casa levou o troféu com a Escola de Educação Cativante de Rio Brilhante.

No JOJUMS de basquete feminino a equipe que conquistou o primeiro lugar foi Três Lagoas com a E.E Dom Aquino Correa e no masculino o município campeão foi Ponta Porã (Nota Dez Educacional - Colégio Elite).

Na modalidade do handebol quem conquistou o primeiro lugar no JEMS feminino foi a E. M. Dr. Eduardo Olímpio Machado de Campo Grande e no masculino a Escola SEI (Serviço de Educação Integral de Dourados.

E no JOJUMS, os municípios de Campo Grande (Funlec- Raul Sans de Matos) e Nioaque com a E.E Odete Ignêz Resstel Villas Boas, (feminino e masculino) respectivamente, foram campeãs e vão representar o Estado na Etapa Regional dos Jogos Escolares e da Juventude em Joinville (SC).

O evento desportivo foi realizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a Prefeitura Municipal Rio Brilhante.

Etapa Regional

A Etapa Regional acontecerá de 26 a 30 de setembro em Joinville (SC) e reunirá os estados de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo para disputar a vaga para o Nacional.

Etapa Nacional

Os Jogos Escolares e da Juventude etapa Nacional acontecem em Natal-RN entre 12 e 25 de novembro. Mais de seis mil alunos-atletas de 12 a 14 e 15 a 17 anos participarão do evento ao todo serão 14 modalidades: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia (apenas na categoria 15 a 17 anos), xadrez e wrestling.