Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:27

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Bodoquena recebe 2ª Corrida de Trilha Serra no próximo domingo

Com 400 atletas inscritos a competição terá percursos de 12km e 21km e a largada será às 8h, no Refúgio Canaã, o término da corrida e início das premiações está prevista, segundo a organização do evento, para às 12h

Renan Nucci

Publicado em 14/09/2018 às 14:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Consolidada no calendário anual de competições esportivas em Bodoquena, a 2ª Corrida de Trilha da Serra da Bodoquena será realizada domingo. Com 400 atletas inscritos a competição terá percursos de 12km e 21km e a largada será às 8h, no Refúgio Canaã, o término da corrida e início das premiações está prevista, segundo a organização do evento, para às 12h.

A segunda edição do evento traz um verdadeiro desafio para novos e experientes atletas, que terão como cenário, assim como na edição anterior, o Parque Nacional Serra da Bodoquena. O percurso será em meio a cânions, cachoeiras, trechos rasos de rio, terrenos acidentados, íngremes, estrada de chão batido, obstáculos naturais, morro e quedas de água.

 “A Corrida já se consolidou em nosso calendário de eventos e essa edição atraiu ainda mais atletas. Esperamos um fluxo cada vez maior de turistas”, comemora a secretaria municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Lejania Ribeiro Malheiros. Ainda de acordo com a secretária, a rede hoteleira da cidade já está praticamente sem vagas durante o período do evento.

Com distâncias distintas nas categorias individual masculino e individual feminino, a corrida acontecerá em qualquer condição climática. O percurso é demarcado com fitas, cal e placas sinalizadoras. O evento terá largada e chegada no Refúgio Canaã. As inscrições encerraram dia 31 de julho e as faixas etárias dos participantes são, masculino: de 18 a 29 anos; de 30 a 39 anos; de 40 a 49 anos; de 50 a 59 anos e de 60 anos acima. Já a feminina é: de 18 a 24 anos; de 25 a 34 anos; de 35 a 44 anos; de 45 a 54 anos e de 55 anos acima. Haverá troféu para os três primeiros colocados de ambas as categorias, além de medalha de participação para todos os atletas que concluírem o percurso.

Bodoquena, um dos principais destinos de ecoturismo de Mato Grosso do Sul localizada no sudoeste de Mato Grosso do Sul, próxima à Miranda e Bonito, está se tornando um dos principais destinos de provas de aventura e resistência, onde os atletas ganham fôlego buscando o limite em meio a natureza.

 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo