Bodoquena recebe 2ª Corrida de Trilha Serra no próximo domingo

Consolidada no calendário anual de competições esportivas em Bodoquena, a 2ª Corrida de Trilha da Serra da Bodoquena será realizada domingo. Com 400 atletas inscritos a competição terá percursos de 12km e 21km e a largada será às 8h, no Refúgio Canaã, o término da corrida e início das premiações está prevista, segundo a organização do evento, para às 12h.

A segunda edição do evento traz um verdadeiro desafio para novos e experientes atletas, que terão como cenário, assim como na edição anterior, o Parque Nacional Serra da Bodoquena. O percurso será em meio a cânions, cachoeiras, trechos rasos de rio, terrenos acidentados, íngremes, estrada de chão batido, obstáculos naturais, morro e quedas de água.

“A Corrida já se consolidou em nosso calendário de eventos e essa edição atraiu ainda mais atletas. Esperamos um fluxo cada vez maior de turistas”, comemora a secretaria municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Lejania Ribeiro Malheiros. Ainda de acordo com a secretária, a rede hoteleira da cidade já está praticamente sem vagas durante o período do evento.

Com distâncias distintas nas categorias individual masculino e individual feminino, a corrida acontecerá em qualquer condição climática. O percurso é demarcado com fitas, cal e placas sinalizadoras. O evento terá largada e chegada no Refúgio Canaã. As inscrições encerraram dia 31 de julho e as faixas etárias dos participantes são, masculino: de 18 a 29 anos; de 30 a 39 anos; de 40 a 49 anos; de 50 a 59 anos e de 60 anos acima. Já a feminina é: de 18 a 24 anos; de 25 a 34 anos; de 35 a 44 anos; de 45 a 54 anos e de 55 anos acima. Haverá troféu para os três primeiros colocados de ambas as categorias, além de medalha de participação para todos os atletas que concluírem o percurso.

Bodoquena, um dos principais destinos de ecoturismo de Mato Grosso do Sul localizada no sudoeste de Mato Grosso do Sul, próxima à Miranda e Bonito, está se tornando um dos principais destinos de provas de aventura e resistência, onde os atletas ganham fôlego buscando o limite em meio a natureza.