Seduc recebe o Nova Andradina para primeiro jogo da final do Sub-17

O Seduc, de Anastácio, faz neste sábado o primeiro dos dois jogos da decisão do Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul Sub-17, contra o Nova Andradina. O confronto tem início às 15 horas no estádio Noroeste, em Aquidauana.

A equipe é atual tetra da competição e busca o quinto título consecutivo, feito inédito na história. O jogo de volta será no próximo final de semana, em Nova Andradina. Segundo a organização, o valor da entrada é R$ 5 ou um quilo de alimento não perecível.

Antes do confronto decisivo, haverá preliminar com escolinhas de futebol. Na oportunidade também serão comercializados na entrada do estádio os uniformes históricos da era de ouro do Seduc. As camisas saem por R$ 15 e as bermudas estão por R$ 10.



