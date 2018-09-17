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Sub-17

Após vitória, Seduc está a um empate do título do Campeonato Estadual

No jogo do próximo dia 23 no Andradão, qualquer empate dá o título ao Seduc

Renan Nucci

Publicado em 17/09/2018 às 16:01

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O Seduc venceu o primeiro jogo da grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-17 diante do Cena por 2 a 1 no último sábado(15) no estádio Noroeste em Aquidauana. Os gols da partida saíram na etapa final. Léo Mello aos 2 e aos 11 marcou para o colorado pantaneiro. Matheusinho descontou aos 42 minutos para o Cena.

Com a vitória o Seduc reverteu a vantagem do rival e está a um empate do pentacampeonato. No jogo do próximo dia 23 no Andradão, qualquer empate dá o título ao Seduc. Ao Cena, só a vitória interessa para a conquista inédita.

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