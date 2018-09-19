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Esportes

Idosas de Bodoquena participam de Jogos da Melhor Idade em Jardim

Na primeira fase, o grupo do Conviver disputará o vôlei feminino adaptado

Renan Nucci

Publicado em 19/09/2018 às 14:17

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Os idosos que integram o Centro de Convivência do Idoso Benedito de Paula estão participando, pela primeira vez, dos Jogos da Melhor Idade, em Jardim. A competição será realizada em duas etapas, a primeira tem início hoje e vai até sexta-feira (21), e contou com abertura oficial na noite de ontem (18). Na primeira fase, o grupo do Conviver disputará o vôlei feminino adaptado. Já na segunda etapa, prevista para dezembro, a equipe de Bodoquena competirá nas modalidades de dama, malha, sinuca, tênis de mesa e truco.

Ao todo 10 idosas viajaram para Jardim, acompanhadas pelo técnico Kelvin Vandre e pela enfermeira Alessandra Torres, o prefeito municipal de Bodoquena, Kazuto Horii e o secretário interino de assistência social, Juliardson de Castro Couto, prestigiaram a abertura do evento. De acordo com Kazuto uma preocupação da administração municipal é elevar a qualidade de vida daqueles que tanto contribuíram com o desenvolvimento do município, “Os Jogos da Melhor Idade proporcionam aos idosos diversos benefícios, não só físicos, mas o intercâmbio e a socialização”.

Segundo a organização da competição, mais de 400 atletas, acima de 60 anos, participarão das competições. São desportistas de mais de 25 cidades de todo o Mato Grosso do Sul. Além das modalidades disputadas, também acontecerá um concurso de Miss e Mister Melhor Idade e o tradicional baile.

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