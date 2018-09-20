Apef de Aquidauana recebe Corumbá para dois jogos no final de semana

A Associação dos Professores de Educação Física (Apef) Aquidauana recebe neste final de semana a Apef Corumbá, para dois jogos amistosos de futebol. O primeiro está marcado para às 16 horas de sábado, no estádio municipal. O segundo jogo está marcado na AABB, no domingo pela manhã, a partir das 9 horas.

A delegação de Corumbá será composta por 25 pessoas entre professores e amigos da categoria. O chefe da delegação é o professor Olivio Braga, técnico e professor da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá.

O objetivo é aproximar cada vez mais os professores de educação física e amigos das cidades de Corumbá, Ladário e Aquidauana. O evento é alusivo às comemorações do Dia do Profissional de Educação Física, que foi no dia 1º de setembro. Na oportunidade será oferecido, no domingo, um churrasco pelos donos da casa, logo após o confronto do futebol society.

A Apef de Aquidauana tem como presidente o professor Cleriton Alvarenga. "Estivemps no mês de julho participando de um jogos em Corumbá e, nesse final de semana, é a vez de recebermos os colegas corumbaenses", disse Alvarenga. A Apef de Aquidauana já tem marcado para o mês seguinte um jogo contra a Apef de Campo Grande.