Cena e Seduc decidem neste domingo o Estadual Sub-17

Termina neste domingo(23) o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17. Cena x Seduc se enfrentam ás 15h no estádio Andradão e Nova Andradina após no jogo de ida o Seduc vencer por 2 a 1 no Noroeste.

No jogo da semana passada em Aquidauana, Léo Mello marcou os gols do Seduc e Matheusinho diminuiu no fim da partida para o Cena.

História

Este é o terceiro confronto consecutivo entre as equipes nas três últimas edições. Em 2016 na semifinal, o Seduc venceu por 2 a 0 em Aquidauana e depois com empate por 1 a 1 em Nova Andradina classificou o colorado pra final.

Já em 2017 na grande final, o Seduc venceu os dois jogos. 2 a 0 em Aquidauana e 3 a 0 no Andradão que levaram o time a conquista do tetracampeonato.

Campanha

Nesta temporada, o Seduc é o último invicto. O Cena em 13 jogos, venceu 11, empatou um e perdeu apenas um. Justamente para o Seduc na semana passada. O time do técnico Éder Baratella marcou 30 gols e tomou nove.

Já o Seduc fez oito jogos vencendo sete e empatando um. O time do técnico Branco marcou 30 gols e tomou apenas quatro.

Do lado do Cena, Risquinho é o artilheiro da equipe com 8 gols marcados. Vitinho tem sete gols, Caio quatro e Victor Emanuel três. Pelo Seduc, Alex Índio e Léo Mello são os artilheiros com seis gols. Edeílson e Jonatan Alex tem quatro gols.

Os números das duas equipes são impressionantes nas últimas três edições. O Cena em 31 partidas, venceu vinte, empatou sete e perdeu apenas quatro, todas para o Seduc.

Já o atual tetracampeão Seduc fez 33 jogos com 22 vitórias, dez empates e apenas uma derrota, para o União/ABC na estreia da competição dia 12 de agosto do ano passado.

Por ter melhor média de pontos que o adversário, o Cena joga por uma vitória simples para empatar em pontos e saldo. São 31 pontos em 36 disputados.

Já o Seduc joga pelo empate e fez 22 pontos em 24 disputados.

O colorado pantaneiro tem jogos a menos pelo número de equipes em seu grupo na 1ª fase e por ter eliminado o jogo de volta da semifinal pela eliminação do Operário AC.

Arbitragem e Delegado

O jogo terá arbitragem de Altair Rodrigues que será auxiliado por Edimar Santos Silva e Élita Maria da Silva. Claudino Bezerra será o quarto árbitro. Renato da Silva Lanzarini será o Delegado da FFMS.