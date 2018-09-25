Títulos no Sub-17 e Sub-19 mostram força da base de Aquidauana e Anastácio

Futebol
Equipes formam jogadores que vão para clubes em todo o país
A conquista recente do Campeonato Estadual de Futebol Sub-19 obtida pelo Aquidauanense, e o título de domingo do Sub-17 conquistado pelo Seduc colocam Aquidauana e Anastácio como referência nas categorias de base de Mato Grosso do Sul. O Seduc, especialmente, foi campeão pela quinta vez consecutiva e se consolida como um dos maiores formadores do interior do estado.
Segundo Wilson Santana, presidente do Seduc, três garotos se destacaram e vão tentar a sorte em clubes de fora, como o Juninho Chaparro, que vai para o Atlético Mineiro, Ferraz, que vai para o América Mineiro, e João Assada, que fará avaliações ou no Palmeiras ou então no São Bernardo. “Isso é importante porque mostra a força que o Seduc tem dentro do Estado”, disse Santana.
O presidente lembrou ainda que, no time Sub-19 do Aquidauanense haviam garotos revelados pelo Seduc, campeões no ano passado. A base Sub-19 do azulão, por sua vez, irá compor o elenco profissional que vai disputar a Série B que tem início previsto para novembro. O campeão garante acesso à Série A de 2019, motivo pelo qual o Aquidauanense tem se preparado bem.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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