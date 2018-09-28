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Circuito Funec de Mountain Bike acontece dia 30 no bairro Nova Corumbá

A prova terá largada na praça do bairro Nova Corumbá em direção aos assentamentos Taquaral e Tamarineiro

Renan Nucci

Publicado em 28/09/2018 às 16:09

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Como parte das comemorações dos 240 anos de Corumbá, a Prefeitura Municipal por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), promove no domingo, 30 de setembro, a 1ª etapa do Circuito Funec Pantanal Sul de Mountain Bike 2018.

A prova terá largada na praça do bairro Nova Corumbá em direção aos assentamentos Taquaral e Tamarineiro. A chegada também será na praça do bairro Nova Corumbá. Os percursos serão: Sport com 66 km; Turismo e Passeio com 27 quilômetros.

A premiação geral será para os cinco primeiros colocados e por categorias aos três primeiros no feminino e masculino. Pontuação para os 10 melhores colocados que serão somados na segunda etapa – marcada para 08 de dezembro – premiando com troféus os cinco melhores ciclistas em cada categoria. Haverá premiação em dinheiro para a categoria Elite masculina e feminina na última etapa, que será definida na primeira prova com os primeiros colocados na geral e somatória de pontos das duas etapas.

O kit de participação (vinculado à inscrição) , que inclui camiseta; squeeze e placa de identificação, será entregue na véspera da prova, dia 29 de setembro, na Funec, que fica na rua Antônio Maria Coelho, 1067, entre ruas Colombo e Cabral, na área central de Corumbá. 

A finalidade do evento é incentivar a prática esportiva, bem como proporcionar momentos de lazer e promoção da saúde; além de proporcionar diversão e socialização entre os participantes, famílias e população em geral. Seu objetivo é a difusão da modalidade do ciclismo que vem crescendo no município nos últimos anos.

Apoios e parceiros

A primeira etapa do Circuito Funec Pantanal Sul de Mountain Bike 2018 conta com apoios da - Associação de Ciclismo do Pantanal (ACP) e Federação de Ciclismo do Mato Grosso do Sul (FMSC). São parceiros as empresas Kampai - concessionária Toyota, que irá montar um estande com exposição de veículos no local; Alfa Assessoria Aduaneira; Empório Branskol – Conveniência; Nutri Center Extreme; Arena Corumbá; Wizard Corumbá; Bicicletaria Alagoano e Holanda Design.

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