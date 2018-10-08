Abertas inscrições para a 1ª Copa da Amizade de Futsal em Anastácio

Esportes
Haverá premiações para os três primeiros colocados e também para goleiro menos vazado e artilheiro
Estão abertas as inscrições para a 1ª Copa da Amizade de Futsal Masculino no município de Anastácio. A competição será realizada entre os dias 19 e 20 de outubro e as equipes interessadas têm até o dia 17 para garantir sua vaga. Haverá premiações para os três primeiros colocados e também para goleiro menos vazado e artilheiro.
O campeão leva R$ 200, um carneiro e troféu, o vice fica com R$ 100, quatro caixas de lata cerveja e troféu, e o terceiro leva para a casa duas caixas de lata de cerveja. Inscrições são R$ 100 por time. Falar com Dinei (99202-8208) ou Paula (99165 – 4688).
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