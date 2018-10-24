Com Aquidauana, são definidos representantes de MS nos Jogos Escolares

As modalidades do badminton, ciclismo, ginástica rítmica, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez já possuem seus representantes nos Jogos Escolares e da Juventude de Mato Grosso do Sul. Cerca de 570 alunos-atletas de 38 municípios do Estado participaram das competições, divididas em duas etapas, Campo Grande recebeu a ginástica rítmica e o xadrez e Ribas do Rio Pardo as demais modalidades. Confira a classificação geral dos Jogos da Juventude:

Badminton

As atletas de Três Lagoas foram campeãs gerais na faixa etária de 15 a 17 anos na modalidade do badminton, a equipe feminina de Campo Grande ficou em 2º lugar na competição, seguido pela equipe anfitriã do evento que garantiu a terceira posição na classificação geral dos jogos. No ranking geral masculino, subiram ao pódio, respectivamente, os municípios de Campo Grande, Aquidauana e Três Lagoas.

O atleta aquidaunense, Gustavo Oliveira B. Fontes conquistou a medalha de ouro na individual do JOJUMS, depois de uma disputa acirrada contra o representante de Campo Grande, o jovem é bicampeão dos Jogos Escolares e comentou sobre sua trajetória.

“Depois de praticar várias modalidades e não me sair bem em nenhuma, eu conheci o badminton e deu muito certo. Ano passado fui campeão no JEMS e representei o MS no Brasileiro dos Jogos Escolares, as competições lá são bem fortes, adquiri muita experiência, voltarei esse ano com uma nova mentalidade, buscando novos horizontes e representar da melhor maneira possível o MS”, ressaltou o atleta.

Ciclismo

A equipe de Chapadão do Sul foi quem levou a melhor no ciclismo, garantindo a primeira posição no ranking geral feminino, com 30 pontos, o município de Costa Rica foi vice-campeão com 18 pontos e a cidade de Jardim garantiu a terceira colocação com 12 pontos. No quadro de medalhas masculino, a equipe de Jardim conquistou o primeiro lugar, com 42 pontos, na sequência Rio Brilhante com 15 pontos e Costa Rica com 10 pontos.

As provas no ciclismo foram: contrarrelógio individual feminino – 500 m (masculino e feminino), provas por pontos 10 Km até 6 sprints (feminino), provas por pontos 25 Km até 10 sprints (masculino), estrada (em circuito) 20 m + 1 volta (feminino), estrada (em circuito) 50 m + 1 volta (masculino).

Tênis de mesa

Na classificação geral dos Jogos da Juventude, a equipe campeã foi à da Capital que obteve o maior número de vitórias tanto no feminino como no masculino. Iguatemi garantiu o segundo lugar, seguido por Três Lagoas. Os meninos de Ponta Porã levaram a medalha de prata e os garotos de Dourados a medalha de bronze.

Vôlei de Praia

No vôlei de praia, foram realizados mais de 40 confrontos em dois dias de competição, participaram dos jogos somente os alunos-atletas na faixa etária de 15 a 17 anos.

Mais de 15 municípios entraram na disputa pelo título estadual, mas quem levou a melhor no masculino da modalidade foi a dupla de Três Lagoas que garantiu a vitória contra a equipe de Dourados, os meninos de Paranhos ficaram na terceira posição.

Já no feminino, a dupla de Vicentina conquistou o ouro, Campo Grande levou a medalha de prata e Três lagoas o bronze.

Jonas Moreira, Secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Ribas do Rio Pardo falou sobre a emoção de receber os Jogos Escolares no município. “Conseguimos mensurar a grandiosidade do evento somente após a chegada das delegações, estávamos numa grande expectativa, que foi superada, estamos muito felizes por conseguir realizar esse sonho de trazer os jogos para Ribas e atender as exigências da Fundesporte em questão de estrutura e qualidade do evento. Esperamos ter sido um município bem receptivo para os participantes que vieram de várias regiões do MS”, pontuou Jonas.

Ginástica Rítmica e Xadrez

No ranking do JOJUMS a Capital também conquistou a primeira posição da ginástica rítmica com 28,68 pts. Rio Verde ficou em segundo lugar com 15,03 e Dourados em terceiro, com 9,13 pontos. As provas foram individuais e por aparelhos (arco, maças, arco e maças, bolas, maças e bolas).

No xadrez, quem levou o troféu para casa foram as meninas de Dourados, subindo no degrau mais alto do pódio. Ponta Porã ficou na vice-liderança e as garotas de Campo Grande conquistaram a medalha de bronze, na classificação por municípios.

Os meninos de Capital foram campeões e a equipe de Corumbá ficou com a segunda posição do JOJUMS, o município de Três Lagoas garantiu o terceiro lugar no ranking geral.

Etapa Nacional

As equipes vencedoras das seis modalidades individuais dos Jogos Escolares e da Juventude do MS, agora se preparam para a próxima fase, que serão os Jogos Escolares e da Juventude Etapa Nacional (JEJ). A decisão acontecerá em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os dias 12 a 25 de novembro.