Prefeitura Municipal de Bodoquena realiza 1ª Copa Solidária de Futsal

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio do Departamento de Esporte e Lazer, realiza de 20 de novembro a 20 de dezembro, a 1ª Copa Solidária de Futsal. O evento será realizado na quadra municipal Nazário Costa Campos, que passou recentemente por reformas para receber o Campeonato Estadual de Futsal, das 18h às 23h, aos finais de semana. As categorias serão: veteranos, livre feminina e masculina.

As inscrições estão abertas e se encerram na terça-feira, 13 de novembro, e podem ser realizadas no departamento de Esporte, localizado no PABUM (Parque Bodoquenense de Uso Múltiplo), das 7h às 13h. Cada equipe deverá doar uma cesta básica que será doada, ao término da copa, às famílias indicadas pelas equipes vencedoras.

Segundo a chefe do departamento de Esporte e Lazer, Maikeli Arguelho, o intuito do evento é estimular a união entre o esporte e as ações sociais, tornando-o cada vez mais solidário, “Para se inscrever, cada equipe deverá doar uma cesta básica, que será entregue às famílias carentes escolhidas pelas equipes campeãs. A entrega das cestas será após o término do evento, prevista para 22 de dezembro, sendo uma cesta por família”, explica.

O evento será gratuito e aberto ao público. Para obter mais informações basta entrar em contato pelo telefone (67) 3268-2354. As equipes campeãs serão premiadas com medalhas e troféus, além da possibilidade de escolher as famílias contempladas. A tabela de jogos e o regulamento serão definidos após o termino das inscrições.

Serviço

1ª Copa Solidária de Futsal

Data: de 20/11 a 20/12

Horário: das 18h às 23h

Local: Quadra Municipal Nazário Costa Campos

Endereço: Rua 13 de maio, Centro – Bodoquena, MS

Informações: (67) 3268-2354