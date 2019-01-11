Lutador de Bonito fará luta principal em evento de MMA na Polônia

Esportes
A chegada do atleta à Polônia está prevista para o dia 26 de janeiro
Após 7 vitórias consecutivas e a conquista de 4 cinturões em eventos nacionais, o atleta de Bonito, Claudio Rocha, foi convidado a participar da luta principal do Z.H.S da Polônia, evento tradicional da modalidade naquele país, enfrentando o atleta da casa, Adrian Zanky, na categoria 84 kg.
Claudio Rocha, que lidera a equipe Rocha Top Team de Bonito, embarca no dia 24 janeiro para a Holanda, onde fará últimos acertos para o evento, incluindo fotografias e entrevistas. A chegada do atleta na Polônia, juntamente com seu manager (treinador) Pilão Santana, está prevista para o dia 26 de janeiro.
O lutador é casado com a também lutadora de MMA, Sidy Rocha, que venceu no dia 9 de dezembro do ano passado, por nocaute, na categoria peso mosca (até 57 quilos), a luta contra a lutadora japonesa Marya Suzuki durante a 32ª edição do Pancrase, realizada no Japão.
O atleta, que já representou o município em outros eventos da modalidade, ainda busca patrocínio para custear as despesas da sua viagem até São Paulo, de onde iniciará a viagem rumo à Europa.
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