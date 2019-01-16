Com ex-árbitro da FPF, pré-temporada dos árbitros começa nesta quarta

Estadual MS
No período da manhã, foi realizado reteste nos árbitros e a noite será aberto oficialmente os trabalhos
Os árbitros e assistentes do quadro da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, iniciam nesta quarta-feira(16), a preparação intensiva visando o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2019.
No período da manhã, foi realizado reteste nos árbitros e a noite será aberto oficialmente os trabalhos com a presença do ex-árbitro da Federação Paulista Marcelo Rogério.
Além dele, o Presidente da Comissão Manoel Paixão dos Santos além dos instrutores Antonio Flávio Alves, Getúlio Barbosa de Souza Junior, Paulo César Freitas, Mário Torres e Ernani Thomaz da Silva.
A programação até dia 19 ainda prevé análise de vídeos, treinamento de campo e trabalho em grupo. Ao todo, foram convocados 63 árbitros para participarem da pré-temporada que será em Campo Grande.
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