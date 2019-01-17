Polícia Militar se reúne com a Federação Estadual de Futebol Sul-Mato-Grossense

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, através do Comandante-Geral, coronel Waldir Ribeiro Acosta e do Comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), coronel Wilson Sérgio Monari, recebeu nesta manhã (17/01) a Federação Estadual de Futebol Sul-Mato-Grossense, na sala de reunião do CPM.

Os representantes da Federação, juntamente com os presidentes dos clubes da capital conversaram com os comandantes do 10° Batalhão, 6ª Companhia de Polícia Militar e BPMChoque, ou seja, as unidades que atuam na área dos estádios do “Morenão” e do “Jacques da Luz”.

Durante a visita foram tratados diversos assuntos relacionados com segurança pública nos dias de jogos, analisando os objetos que os torcedores levam aos estádios, reafirmando o compromisso de parceria em prol da comunidade para o ano de 2019.