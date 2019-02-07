Torneio de beach tennis reúne melhores do ranking no fim de semana

Torneio de beach tennis reunirá no próximo fim de semana os principais competidores da modalidade em Campo Grande. A disputa pelo reinado contará com os oito melhores do ranking estadual.

Esta será a quarta edição do torneio, que contará com atletas de Campo Grande e Três Lagoas em cinco categorias.

A jovem Raissa Caroline, de 16 anos, é um dos destaques da modalidade com três finais. Ela ocupa a segunda colocação do ranking estadual e está em 23º na categoria profissional da Confederação de Beach Tennis.

“Trabalhamos bastante com o objetivo de levar o beach tennis à mais parques, praças e clubes não só da Capital como no interior do Estado”, destaca o diretor técnico da Federação Estadual, Leonardo Martins.

Os jogos terão início no sábado, a partir das 15h30, e seguem no domingo, às 8h, na praça esportiva Belmar Fidalgo, na região central de Campo Grande. Após o torneio começa temporada 2019 com quatro etapas do Circuito Sul-mato-grossense, sendo duas em Campo Grande, a primeira de 15 a 17 de março, uma em Três Lagoas e a última em Bonito.