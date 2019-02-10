Por 5 x 1, Aquidauanense goleia o Novo em partida da 6º rodada do Estadual

Esportes
Já neste domingo (10) às 10h, o confronte é entre o Corumbaense versus União ABC
O Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol – Série A chegou a 6ª rodada, e entre os seis jogos deste fim de semana, o Aquidauanense já garantiu a 2ª posição no ranking. O Azulão goleou o Novo por 5x1 em partida deste sábado (9).
Já neste domingo (10) às 10h, o confronte é entre o Corumbaense versus União ABC no Morenão, as equipes tentam melhorar a pontuação na tabela, Corumbaense até o momento com 6 pontos e ABC com 5.
Na sequência, às 16h o Morenão vai receber, Operário FC X Ser Chapadão, ainda no domingo (10), o Sete de Setembro joga em Mundo Novo, na Toca do Urso, a partida será contra o time da casa, a partir das 16h.
E no Laertão, o Costa Rica recebe o Operário AC, a partir das 16h. O time da casa acumula 6 pontos e a vice-liderança do campeonato, já o Operário AC, está em último no ranking do grupo A.
Na quarta-feira (13) às 16h acontece o embate entre Sete e União, a partida faz parte da terceira rodada do estadual, que seria realizado no último dia (27.01). O confronto será no Chavinha em Itaporã.
Às 20h10, o Corumbaense enfrenta o Novo, ainda pela segunda rodada, devido ao adiamento do último confronto entre os times. O jogo vai acontecer no Arthur Marinho em Corumbá.
Confira abaixo a classificação momentânea do Estadual
1º Águia Negra – 13 pontos
2º Aquidauanense – 12 pontos
3º Comercial – 10 pontos
4º Costa Rica – 8 pontos
5º Serc – 7 pontos
6º Corumbaense – 6 pontos
7º Operário – 6 pontos
8º União – 5 pontos
8º Urso – 5 pontos
10º Sete de Setembro – 3 pontos
11º Novo – 1 ponto
12º Operário de Dourados – 0 ponto
Conforme o regulamento, os 8 primeiros colocados se classificam para as quartas de final. Os 4 clubes restantes serão rebaixados para a Série B de 2020.
O Campeonato Estadual é realizado pela Federação de Futebol de MS (FFMS) e conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE)
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