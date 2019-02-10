Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:41

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Por 5 x 1, Aquidauanense goleia o Novo em partida da 6º rodada do Estadual

Já neste domingo (10) às 10h, o confronte é entre o Corumbaense versus União ABC

Daniele Valentin

Publicado em 10/02/2019 às 08:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol – Série A chegou a 6ª rodada, e entre os seis jogos deste fim de semana, o Aquidauanense já garantiu a 2ª posição no ranking. O Azulão goleou o Novo por 5x1 em partida deste sábado (9).

Já neste domingo (10) às 10h, o confronte é entre o Corumbaense versus União ABC no Morenão, as equipes tentam melhorar a pontuação na tabela, Corumbaense até o momento com 6 pontos e ABC com 5.

Na sequência, às 16h o Morenão vai receber, Operário FC X Ser Chapadão, ainda no domingo (10), o Sete de Setembro joga em Mundo Novo, na Toca do Urso, a partida será contra o time da casa, a partir das 16h.

E no Laertão, o Costa Rica recebe o Operário AC, a partir das 16h. O time da casa acumula 6 pontos e a vice-liderança do campeonato, já o Operário AC, está em último no ranking do grupo A.

Na quarta-feira (13) às 16h acontece o embate entre Sete e União, a partida faz parte da terceira rodada do estadual, que seria realizado no último dia (27.01). O confronto será no  Chavinha em Itaporã.

Às 20h10, o Corumbaense enfrenta o Novo, ainda pela segunda rodada, devido ao adiamento do último confronto entre os times. O jogo vai acontecer no Arthur Marinho em Corumbá.

Confira abaixo a classificação momentânea do Estadual 

1º Águia Negra – 13 pontos
2º Aquidauanense – 12 pontos
3º Comercial – 10 pontos
4º Costa Rica – 8 pontos
5º Serc – 7 pontos
6º Corumbaense – 6 pontos
7º Operário – 6 pontos
8º União – 5 pontos
8º Urso – 5 pontos
10º Sete de Setembro – 3 pontos
11º Novo – 1 ponto
12º Operário de Dourados – 0 ponto

Conforme o regulamento, os 8 primeiros colocados se classificam para as quartas de final. Os 4 clubes restantes serão rebaixados para a Série B de 2020.

O Campeonato Estadual é realizado pela Federação de Futebol de MS (FFMS) e conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE)

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo