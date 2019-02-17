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Campeonato Estadual

Aquidauanense perde por 3 a 1 para o Corumbaense no Arthur Marinho

A partida foi válida pela 7ª Rodada do Campeonato Estadual

Guilherme Henrique

Publicado em 17/02/2019 às 07:18

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O Aquidauanense perdeu por 3 a 1 para o Corumbaense na noite de sábado (16) no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande. A partida foi válida pela 7ª Rodada do Campeonato Estadual.

Além do jogo, ontem o Comercial também venceu o Sete de Setembro por 2 a 0 no estádio Chavinha, em Itaporã.

Rodada – Segundo o jornal Campo Grande News, neste domingo (17) a rodada continua com dois jogos às 15h. A Serc enfrenta o Urso no estádio de Chapadão do Sul, a 321 km de Campo Grande. Também em Itaporã, o Operário de Dourados enfrenta o União em duelo de times da zona de rebaixamento.7

Às 16h, o Operário enfrenta o Novo no estádio Morenão, em Campo Grande. O Galo joga para esquecer a eliminação da Copa do Brasil. No meio de semana o Alvinegro foi goleado pelo Botafogo (PB) por 4 a 1.
A rodada termina no domingo, às 17h, com Águia Negra x Costa Rica no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande. O líder pode se aproximar da vaga nas quartas de final enquanto o time de Costa Rica tenta se firmar entre os primeiros colocados.

O Estadual ainda tem três partidas atrasadas. A tabela será normalizada antes da 11ª e última rodada da fase de classificação. Os jogos atrasados são Novo x Operário (3ª rodada), marcado para a próxima quarta-feira, Sete de Setembro x Operário (4ª rodada), que será no mesmo dia, e Urso x Operário (3ª rodada), definido para 13 de março.

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