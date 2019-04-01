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Copa Resenha que movimenta o futebol amador é sucesso na Santa Terezinha

Thailla Torres

Publicado em 01/04/2019 às 16:08

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Com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, o campo da Cohab, na Vila Santa Terezinha, foi palco para mais de 23 jogos da 1ª Copa Resenha, campeonato comunitário de futebol amador, com times que representaram empresas, bairros e instituições.
 
A 1ª Copa Resenha foi organizada pelos professores de educação física Diego Vargas Leiria Orsi e Victor Maia Lellis, com apoio de patrocinadores e da equipe da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana – FEMA.
 
Os jogos do campeonato começaram no dia 12 de fevereiro, eram semanais e no período noturno, com 12 times na categoria livre e 05 na categoria veterano. A grande final aconteceu no final da tarde de sábado, 30, com mais de 600 pessoas em torno do campo, torcendo e na expectativa de quem seriam os campeões.
 
O prefeito Odilon Ribeiro esteve presente assistindo à grande final na Copa Resenha, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza Garcia, dos vereadores Edinho Grance e Aguinaldo Silva e do jogador Edmilson Barros de Souza "Dubinha", que jogou por diversos clubes brasileiros, entre eles, Paraná (2006) e Clube e Sociedade Esportiva Palmeiras em (2007) e, que esteve participando da Copa Resenha, para alegria dos amantes do futebol.
 
“O futebol amador é um esporte que tem forte presença em nossa cidade. Fico feliz em ver famílias, crianças, comerciantes ambulantes, comércio da vila e vários times presentes no campeonato, fazendo um evento com alegria e movimentando a Santa Terezinha. Somos parceiros e fizemos questão de estar junto da comunidade na Copa Resenha”, afirmou o prefeito Odilon.
 
Segundo os organizadores, que são moradores da Santa Terezinha, a Copa Resenha surgiu com o objetivo promover o lazer e entretenimento entre as equipes e a comunidade da vila e convidados.  “O campo estava precisando de uma atenção especial, o prefeito Odilon dispôs a equipe da Obras para melhorar o campo e a FEMA para nos ajudar e apoiar com arbitragem e no que precisávamos. Somos gratos por esse apoio e em nome da comunidade da Santa Terezinha agradecemos aos times, à prefeitura e aos moradores que foram prestigiar o evento todas as noites”, destacou o Prof. Diego Orsi.
 
PREMIAÇÃO
 
O grande campeão da categoria veterano foi o time The Blues e o vice-campeão o Nacional. Na categoria livre, o título de campeão foi para o time Auto Fossa e o 2º colocado foi a equipe Real Tintas. 
Foram premiados também os atletas: Categoria Veterano - Garimpo, time Nacional B (artilheiro); Edil Bispo Cowboy, time Nacional A (goleiro menos vazado); Weberton Nuguet, time The Blues (melhor jogador da final); Categoria Livre - Matheus Bob, da equipe Guanandy (artilheiro); goleiro menos vazado foi Maikon, da equipe Real Tintas; e o melhor jogador da final foi Andrinho, da equipe Auto Fossa.

 

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