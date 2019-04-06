Paratleta da APAE de Três Lagoas garante vaga no Brasileiro de Petra

Campeão
André Luís foi o campeão da modalidade no Circuito Loterias Caixa Regional de Atletismo
Entre os dias 29 e 31 de março aconteceu, em Uberlândia/MG, o Circuito Loterias Caixa Regional de Atletismo. O paratleta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas, André Luís Barroso Filho, participou da competição e garantiu a medalha de ouro nas modalidades Petra e Club.
André esteve acompanhado do seu professor e técnico, Roney Araújo. “Essa foi mais uma conquista dele, do comprometimento e dedicação que ele tem com o esporte todos os dias. Estamos felizes demais por essa medalha”, finalizou o treinador.
Com essa vitória, o paratleta garantiu também uma vaga no Campeonato Brasileiro de Petra, além de bater o recorde brasileiro nos 100m. “Queria muito agradecer a todos que acreditaram em mim, agora é me dedicar ainda mais nos treinamentos para ganhar o Brasileiro”, concluiu André.
Esportes
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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