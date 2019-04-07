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Capivara é escolhida como mascote da Copa América no Brasil

Capibi ou Zizito são as opções de nome votados pela internet

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/04/2019 às 09:08

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O mascote da Copa América 2019, que será disputada no Brasil a partir de 14 de junho, será uma capivara. O animal, maior roedor do mundo, é encontrado em quase toda a América do Sul e geralmente habita locais próximos a rios, lagos e pântanos.

O anúncio foi feito pela Conmebol, entidade que organiza a competição, nesta sexta-feira (05). Além de mostrar uma imagem que representa o animal em forma de desenho, a confederação sul-americana também abriu votação para o público escolher o nome do mascote: Capibi ou Zizito. 

O primeiro se refere à população indígena da América do Sul, o povo da terra. Já o segundo nome é em homenagem ao já falecido Zizinho, craque da Copa de 1950 e maior artilheiro da Copa América com 17 gols. 

Os votos serão computados em enquetes nos perfis da Copa América no Facebook e Twitter até o dia 12 de abril.

A escolha de uma capivara para ser mascote da Copa América gerou brincadeiras nas redes sociais. Alguns internautas chegaram a dizer que o desenho se parece mais com um peixe-boi. Outros ironizaram que a capivara homenageia Ronaldinho Gaúcho, por conta dos dentes proeminentes.

*Com informações da Agência Rádio

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