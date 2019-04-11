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Poliesportivo de Aquidauana é inaugurado e Manoel Tobias se emociona com a nova quadra

Considerado um dos mais importantes jogadores do futsal mundial, Manoel está em Aquidauana como convidado especial na reinauguração

Thailla Torres

Publicado em 11/04/2019 às 18:49

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Aquidauana ganhou no início da noite desta quinta-feira (11) um belíssimo Ginásio Poliesportivo. Foi aberto à população o "Desportista José Campelo", com nova estrutura e comodidade, no bairro Santa Terezinha. De acordo com administração municipal, moradores estavam esperançosos pelo novo espaço há cerca de seis anos.

A área foi totalmente revitalizada após negociações da gestão atual do prefeito Odilon Ribeiro com o governo estadual. As adaptações e a estrutura do ginásio foram refeitas, segundo a prefeitura, a partir de diálogos e pedidos da população aquidauanense.

O ginásio renasce com quadra poliesportiva, arquibancadas, área de convivência, vestiários e banheiros. O local ganhou ainda elogios de um dos mais importantes jogadores do futsal mundial, Manoel Tobias, convidado especial para a reinauguração. “Estou muito feliz e emocionado, não imaginava ver um piso nível e arquibancada de tão alto nível como esse, me lembrou dos tempos em que eu jogava na Liga da Espanha, é a mesma qualidade”, elogia o ex-jogador.

Ginásio poliesportivo de Aquidauana "Desportista José Campelo", no bairro Santa Terezinha.

Manoel enxerga o novo espaço não só como entretenimento à comunidade, mas como chance de transformação social. “A felicidade é a sequência, onde crianças e adolescentes podem ter a oportunidade de estar frequentando esse espaço para formação esportiva e inclusão social. Acredito que um espaço como esse é que crianças e adolescentes necessitam para serem esportistas e, consequentemente, cidadãos mais felizes”.

Emocionado, o professor de Educação Física, Adilson dos Santos, se diz completo nesta quinta-feira. “Isso me deixa muito contente, temos uma história aqui dentro”, afirma. “Particularmente quero agradecer toda essa administração porque nós profissionais da Educação Física, alunos e comunidade que sempre contribuiu para o desenvolvimento de Aquidauana mereceram”.

A expectativa nesta noite é receber cerca de 1,5 mil pessoas, de acordo com o secretário de planejamento Ronaldo Ângelo. “Queremos toda a comunidade conosco”, afirmou. “É uma satisfação enorme e uma vitória, porque era uma expectativa da comunidade que estava aguardada há seis anos”.

Alfredo de Oliveira Junior, veterano do poliesportivo nas décadas passadas, lembrou-se dos Jogos de Primavera e, hoje, diretor de esporte estudantil, também ficou satisfeito. “É uma satisfação ter o nosso ginásio revitalizado”.

Estão presentes na inauguração o prefeito Odilon Ribeiro e governador do Estado, Reinaldo Azambuja, que juntos devolvem o templo do esporte para a comunidade usufruir nos eventos esportivos, como o tradicional Jogos da Primavera, JEMS e JOJUMS.

Com Francis Leone e Robhson Lima

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