Confira rodada de jogos da Copa Morena 2019 em Bodoquena

A Copa Morena 2019 divulgou a rodada de jogos em Bodoquena nos dias 27 e 26 de abril no Ginásio Municipal de Bodoquena, a 137 quilômetros de Aquidauana.

No dia 26 de abril, às 19h30, o Dois de Maio de Sidrolândia enfrenta o Kurumim de Miranda. Em seguida, às 20h30 é a vez do Araras Negra de Jardim enfrentar o ABF e PSF de Bodoquena.

No sábado, às 9h, o Araras Negra joga com Dois de Maio e às 9h30 o ABF e PSF enfrenta o Kurumim.

À noite, às 19h30, Kirumim e Araras Negra jogam e, às 20h30, Dois de Maio enfrente o time bodoquenense ABF e PSF. Confira a tabela abaixo.