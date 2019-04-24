Confira rodada de jogos da Copa Morena 2019 em Bodoquena

Futsal
A Copa Morena 2019 divulgou a rodada de jogos em Bodoquena nos dias 27 e 26 de abril no Ginásio Municipal de Bodoquena, a 137 quilômetros de Aquidauana.
No dia 26 de abril, às 19h30, o Dois de Maio de Sidrolândia enfrenta o Kurumim de Miranda. Em seguida, às 20h30 é a vez do Araras Negra de Jardim enfrentar o ABF e PSF de Bodoquena.
No sábado, às 9h, o Araras Negra joga com Dois de Maio e às 9h30 o ABF e PSF enfrenta o Kurumim.
À noite, às 19h30, Kirumim e Araras Negra jogam e, às 20h30, Dois de Maio enfrente o time bodoquenense ABF e PSF. Confira a tabela abaixo.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS